Exportations en Afrique du Nord : un record de ventes pour ce produit

L‘Égypte confirme sa montée en puissance sur le marché mondial des dattes. Longtemps discret sur certains segments, le pays se démarque désormais par des performances commerciales solides, notamment en Turquie. Ce marché, autrefois secondaire, prend aujourd’hui une place de choix dans les débouchés de l’or brun égyptien.

Selon les données relayées par l’AgenceEcofin, en s’appuyant sur les chiffres du site spécialisé EastFruit, l’Égypte a exporté 5 900 tonnes de dattes vers la Turquie pour la campagne 2024/2025. Il s’agit d’une progression importante, équivalente à une hausse de 50 % par rapport à la campagne précédente.

Avec ce bond, la Turquie devient le troisième plus grand client des dattes égyptiennes. Ce changement dans la hiérarchie commerciale témoigne d’une capacité d’adaptation des exportateurs égyptiens à identifier et exploiter de nouvelles opportunités.

L’Égypte bénéficie d’atouts majeurs dans ce secteur. Son climat désertique est favorable à la culture du palmier dattier, et le pays dispose d’une large gamme de variétés appréciées sur les marchés internationaux. De plus, ces dernières années, des efforts ont été faits pour améliorer les conditions de stockage et les normes de conditionnement, ce qui a permis de mieux répondre aux exigences des importateurs.

La percée sur le marché turc pourrait aussi s’expliquer par des facteurs conjoncturels : variations de production chez les concurrents régionaux, évolution de la demande locale ou ajustements tarifaires. Mais au-delà de ces éléments, le résultat reflète surtout une volonté stratégique de renforcer la présence égyptienne sur des marchés non traditionnels.

En pariant sur la Turquie, l’Égypte cherche à diversifier ses canaux d’écoulement et à mieux valoriser sa production. Une démarche qui pourrait inspirer d’autres pays producteurs du continent, soucieux de mieux structurer leurs filières agricoles à vocation export.