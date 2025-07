France: un policier mordu lors d’une intervention

(NICOLAS GUYONNET / HANS LUCAS / AFP)

Un contrôle de routine a dégénéré ce lundi à Bobigny, en Seine-Saint-Denis, menant à l’arrestation de trois individus et à la découverte de produits stupéfiants ainsi que d’une importante somme d’argent. L’un des suspects a blessé un policier avant d’être neutralisé, selon les informations rapportées par Actu17.

Une patrouille interrompue par une confrontation tendue

Aux alentours de midi, des policiers en service remarquent un homme en train de fumer ce qui semble être un joint. À l’approche des forces de l’ordre, l’homme adopte une attitude agressive. Lorsqu’il est invité à s’identifier, il oppose une résistance brutale et mord l’un des agents à la main. Une fois interpellé, le suspect est conduit au poste de police, où il est placé en garde à vue.

Une perquisition qui change l’échelle de l’affaire

Les éléments recueillis lors de l’arrestation ont conduit les enquêteurs à se rendre au domicile du mis en cause. Selon Actu17, les forces de l’ordre y ont trouvé plusieurs substances prohibées, dont de la cocaïne et de la drogue de synthèse, ainsi qu’une somme en liquide avoisinant les 34 000 euros. Deux autres individus présents sur place ont également été appréhendés.

Cette saisie laisse entrevoir une activité de revente structurée, au-delà d’une simple consommation personnelle. La nature et la quantité des produits, combinées à la présence de liquidités, orientent l’enquête vers une affaire de trafic de stupéfiants.

Un département sous surveillance renforcée

Cette intervention s’inscrit dans un contexte de lutte intensifiée contre les réseaux de drogue en Île-de-France, et plus particulièrement en Seine-Saint-Denis, où les services de police ciblent les circuits de distribution locaux. Les autorités espèrent, à travers cette affaire, remonter plus haut dans la chaîne logistique du trafic.