France : un restaurant maghrébin primé

Le 13 juillet 2025, à Corbeil-Essonnes, en France, les rues ont été animées par les saveurs méditerranéennes lors d’un événement culinaire unique. Cette première édition dédiée au couscous a rassemblé habitants et visiteurs autour d’une passion commune pour ce plat désormais intégré aux habitudes alimentaires françaises.

Cette initiative, résultat d’une collaboration entre les autorités locales et l’association culturelle ABC D’ici et d’ailleurs, montre la volonté de célébrer la diversité gastronomique qui enrichit le patrimoine culinaire français. Le couscous, souvent cités parmi les plats favoris des français, semblait donc être une évidence, pour lancer ce magnifique projet. Au cours de cet événement qui aura duré sept heures au total, ce sont onze restaurants qui ont mis en avant leur propre recette et interprétation.

Une compétition qui révèle les talents

Face à un panel composé de cuisiniers experts et de professionnels du domaine de la restauration, chacun a ainsi tenté de faire valoir son produit, sa recette. Qu’ils soient traditionnels ou contemporains, les plats ont tous été particulièrement bien accueillis par le jury.

L’évaluation, menée selon des critères rigoureux de qualité gustative et de présentation, a désigné La Table de Yemma comme lauréat de cette première édition. Un véritable succès pour ce restaurant algérien. Un succès qui ne manquera pas non plus de relancer les habituelles discussions au sujet de l’origine de ce plat. Maroc, Algérie, mais aussi Tunisie s’en réclament comme étant la terre originale.

Un message d’authenticité et de partage

Au-delà de la reconnaissance culinaire, cette victoire a une dimension symbolique forte pour l’équipe gagnante. Les responsables de La Table de Yemma ont exprimé leur satisfaction de valoriser un héritage gastronomique encore insuffisamment reconnu, tout en saluant la performance de leurs concurrents, notamment le restaurant Chez Fouzia qui a décroché la seconde position.