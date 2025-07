France: Zelensky annonce une perte importante

Photo : AP

Le conflit ukrainien entre dans sa quatrième année, mobilisant toujours davantage les partenaires européens dans leur soutien militaire à Kiev face à l’agression russe. La France joue un rôle particulièrement important dans cet effort collectif, ayant notamment fourni des chasseurs Mirage-2000 à l’armée ukrainienne.

Cette livraison s’accompagne d’un programme de formation des pilotes ukrainiens, conformément aux engagements pris par Emmanuel Macron en juin 2024 pour renforcer les capacités de défense aérienne de l’Ukraine. Cette coopération franco-ukrainienne vient cependant de subir son premier échec opérationnel. Mercredi 23 juillet, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a confirmé la perte d’un appareil de combat français lors d’une mission militaire.

Incident technique sans perte humaine

L’accident s’est produit mardi soir lors d’une opération de routine. Selon les déclarations officielles ukrainiennes, l’appareil a connu une défaillance technique majeure obligeant le pilote à déclencher la procédure d’éjection d’urgence. Les autorités militaires ont précisé qu’aucune victime civile n’était à déplorer au sol et que l’aviateur avait suivi les protocoles de sécurité avec professionnalisme.

Cet incident intervient alors même que les Mirages français ont démontré, à plusieurs reprises, tout leur intérêt au sein du théâtre conflictuel ukrainien. Ils ont notamment été utilisés à l’occasion des attaques du 7 mars dernier. Ils avaient alors contribué à l’interception de plusieurs missiles de croisière tirés par Moscou (en plus des F-16 américain).

Impact stratégique sur les capacités ukrainiennes

Cette perte affecte directement les moyens de défense aérienne ukrainiens, déjà insuffisants face à l’intensité des bombardements russes. Les Mirage 2000-5, appareils de 15 mètres de longueur capables d’atteindre Mach 2,2 à haute altitude, constituent des atouts technologiques précieux dans l’arsenal ukrainien.

Une perte malvenue alors que de son côté, Moscou ne cesse d’avancer et de revendiquer la prise de territoires ukrainiens. Récemment, le Kremlin a ainsi annoncé la prise de localités, comme Horikhove et Oleksiivka. Plus récemment encore, l’armée russe a aussi annoncé la prise de Popiv Iar, de Kamyanské et de Degtyarné.

Une situation compliquée sur le terrain pour l’Ukraine donc, qui a besoin de matériel, mais aussi de financement. Kiev peut toutefois compter sur le nouveau soutien américain, Trump ayant laissé 50 jours à Moscou pour qu’un accord de paix soit signé avant que d’importantes sanctions économiques ne soient imposées à l’encontre de la Russie.