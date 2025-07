Maghreb : la France sanctionne de hauts responsables

Bruno Retailleau (CHRISTIAN HARTMANN)

Depuis plusieurs années, les relations entre la France et l’Algérie alternent entre tentatives d’apaisement et gestes de défiance. Marquées par la mémoire coloniale, les crispations politiques, les questions migratoires et les enjeux économiques, les deux capitales peinent à entretenir une coopération fluide. Plusieurs épisodes récents — restrictions de visas, déclarations polémiques, rappels d’ambassadeurs — ont mis à nu la fragilité de cette relation, souvent tributaire de contextes internes et de calculs diplomatiques. Dernier épisode en date : Paris a décidé de durcir le ton à l’égard d’une frange influente du pouvoir algérien.

Une riposte ciblée contre des figures influentes

Bruno Retailleau, ministre français de l’Intérieur, a signé lundi soir une série de mesures destinées à limiter l’accès au territoire français pour environ quarante personnalités algériennes. Ces dernières, appartenant aux sphères politique, militaire et économique, voient désormais restreintes certaines facilités qu’elles utilisaient régulièrement : déplacements pour soins médicaux, séjours prolongés, voire installation sur le sol français.

La liste, encore susceptible de s’allonger rapidement, vise notamment ceux qui, selon les autorités françaises, se sont récemment exprimés de manière hostile envers la France, tout en conservant des privilèges sur son territoire. Ce tour de vis administratif entend envoyer un message clair aux élites algériennes : les critiques publiques contre Paris pourraient désormais avoir un coût personnel.

Pressions diplomatiques sur fond de crise migratoire

Au-delà du signal politique, cette initiative répond à un objectif plus opérationnel. Le gouvernement français souhaite inciter Alger à reprendre ses ressortissants en situation irrégulière, notamment ceux considérés comme dangereux. Ces rapatriements, souvent bloqués par des lenteurs administratives ou des refus implicites des autorités algériennes, constituent un sujet récurrent de tension bilatérale.

La méthode choisie illustre une volonté de conditionner certains avantages aux élites à une meilleure coopération migratoire. Une stratégie qui rappelle les précédents bras de fer entre la France et plusieurs pays du Maghreb, lorsque Paris avait utilisé la carte des visas pour obtenir davantage de réadmissions de personnes expulsées.

Des effets incertains mais un message assumé

Reste à savoir si cette initiative permettra réellement de modifier l’attitude d’un pouvoir algérien souvent peu réceptif aux injonctions extérieures. Du côté français, la démarche semble assumer un durcissement assumé à l’égard d’interlocuteurs jugés ambigus, voire provocateurs. Elle reflète également une volonté de rééquilibrer les rapports entre les deux États, en marquant une frontière plus nette entre coopération et complaisance.

Cette décision intervient dans un contexte où les échanges diplomatiques avec plusieurs pays du Maghreb sont scrutés à l’aune des enjeux intérieurs français : immigration, sécurité, influence dans la région. En ciblant des personnalités précises, Paris choisit de personnaliser la réponse plutôt que de s’attaquer directement aux institutions, évitant ainsi une rupture frontale avec un partenaire stratégique, tout en réaffirmant ses lignes rouges.

Alors que d’autres États maghrébins observent attentivement la tournure de ce bras de fer, cette nouvelle posture pourrait servir de précédent. Elle marque en tout cas une inflexion visible dans la manière dont la France gère ses désaccords avec des dirigeants accusés de jouer sur deux tableaux : la dénonciation de Paris dans les discours et la sollicitation de ses services dans la pratique.