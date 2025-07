Gaza: la communauté internationale craint une famine à grande échelle

Le conflit entre Israël et le Hamas, qui a débuté le 7 octobre 2023, a plongé la bande de Gaza dans une tragédie humanitaire sans précédent. Cette guerre, déclenchée après une attaque du mouvement islamiste palestinien, a causé des milliers de victimes civiles et militaires des deux côtés.

Face à l’aggravation dramatique de la situation, vingt-cinq nations, dont la France, le Canada, l’Italie et le Japon, ont publié lundi un appel conjoint pressant pour un arrêt immédiat des hostilités. « Nous nous rassemblons autour d’un message simple et urgent : la guerre à Gaza doit cesser immédiatement« , ont notamment affirmé les ministres des Affaires étrangères de ces pays dans la lettre envoyée.

Une malnutrition mortelle qui frappe les plus vulnérables

Il est vrai qu’aujourd’hui, l’ampleur de la catastrophe humanitaire dépasse tous les seuils d’alerte. Plus d’une centaine d’organisations non gouvernementales, parmi lesquelles nous retrouvons :

Médecins Sans Frontières,

Oxfam International,

Amnesty International,

diverses branches de Médecins du Monde,

ont lancé mercredi un cri d’alarme concernant la propagation d’une famine massive dans l’enclave palestinienne.

Les chiffres sont sans appels. Le Haut-Commissariat aux droits de l’homme de l’ONU a confirmé la mort de plus de 1 000 civils souhaitant accéder à l’aide humanitaire, et ce, depuis la fin du mois de mai seulement (soit, en l’espace de quasiment deux mois seulement).

Une famine qui représente un grand risque humanitaire

Face à une telle situation humanitaire, toutes les parties se renvoient les responsabilités. La communauté internationale accuse Israël de ne pas faire assez pour aider les civils. De son côté, l’État hébreu pointe du doigt le Hamas, qu’il accuse de détourner les aides humanitaires. Dans tous les cas, le nombre de cas de malnutrition augment et une famine à grande échelle est crainte par l’ONU et les plus hautes instances mondiales. Une famine qui, si elle était avérée, pourrait supposer la mort de milliers d’enfants et d’adultes supplémentaires.