Gims nie toute collaboration avec Lara Trump

© Isopix

La rumeur d’un duo improbable entre le rappeur Gims et Lara Trump, belle-fille de l’ancien président Donald Trump, a provoqué un véritable séisme médiatique. Annoncée par deux grands titres français, Paris Match et Le Parisien, cette collaboration musicale transatlantique a été rapidement démentie par l’artiste, déclenchant un bras de fer inattendu entre médias, producteurs et entourage politique.

Une annonce qui étonne, un featuring qui intrigue

Le 21 juillet, les deux publications françaises relaient une information pour le moins surprenante : Gims et Lara Trump, chanteuse country et personnalité de la chaîne Fox News, prépareraient un titre commun, Makassi – ce qui signifie fort en lingala. Cette annonce est présentée comme émanant de deux producteurs : Liil-Serge Mbeutcha, Français installé aux États-Unis, et LJ Fino, patron de First Class Label Group. Ils se présentent comme les intermédiaires d’une collaboration qui aurait germé à la suite d’un échange en visioconférence entre les deux artistes.

Publicité

Selon eux, le projet musical serait bien engagé, avec même un clip en préparation. De quoi alimenter la curiosité du public, tant la rencontre entre un des poids lourds du rap francophone et une figure républicaine issue de la famille Trump semble inattendue.

Gims dément catégoriquement sur Instagram

Mais dans la soirée du mercredi 24 juillet, Gims prend la parole sur ses réseaux sociaux et coupe court à la rumeur. Dans une série de messages postés en story sur Instagram, il réfute catégoriquement les affirmations relayées par la presse.

« 1 – Je n’ai pas de producteur. 2 – Il n’y aura pas de featuring avec Trump. 3 – Je vais bientôt annoncer une quatrième date à Paris La Défense Arena », écrit-il. Le ton se fait ensuite plus énigmatique, voire accusateur. « Bien tenté, mais le downfall, ce n’est pas pour maintenant », puis « Je suis déjà mort, vous ne pouvez rien contre moi », avant de conclure par un cinglant « Je suis le meilleur ». Des messages qui laissent entendre que l’artiste considère cette affaire comme une tentative de nuire à sa carrière.

Les médias maintiennent leur version, l’entourage de Trump surpris

Loin de revenir sur leur publication, Paris Match persiste et signe. Dans un article mis en ligne ce jeudi, l’hebdomadaire soutient que sa correspondante à Los Angeles, Anaïs Maquiné Denecker, s’est appuyée sur des sources solides. « En écrivant cela, le chanteur désavoue explicitement son collaborateur américain et remet en cause la véracité de nos informations que nous maintenons », écrit le média.

Publicité

Le producteur américain LJ Fino, cité dans les premiers articles, confirme que le projet est toujours d’actualité à ses yeux. De son côté, l’entourage de Lara Trump déclare être « stupéfait par cette volte-face » du rappeur. Pour eux, la collaboration était bien en cours et n’avait donné lieu à aucun désaccord apparent.