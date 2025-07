(Selim Chtayti/AP/Sipa)

Dans un contexte mondial marqué par des tensions géopolitiques et économiques, le monde traverse une période d’incertitudes majeures. Les conflits, comme celui entre la Russie et l’Ukraine ou les tensions persistantes au Moyen-Orient, exacerbent les défis internationaux.

Sur le plan économique, les menaces de barrières douanières, notamment celles imposées par les États-Unis, accentuent les pressions. Récemment, l’administration Trump a instauré une surtaxe de 145 % sur les importations chinoises, en plus des droits de douane déjà en place, intensifiant la guerre commerciale entre les deux puissances, avant de se rétracter, face aux marchés qui ont commencé à vaciller.

Une réponse aux politiques protectionnistes

Dans ce climat complexe, la Chine cherche à se positionner comme un acteur clé de la coopération internationale. Lors de l’Exposition internationale des chaînes d’approvisionnement, organisée cette semaine à Pékin, la Chine a tenu à mettre en avant son engagement en faveur d’un commerce mondial fluide et équitable, en opposition aux politiques protectionnistes américaines.

Lors de cet événement très important aux yeux de Pékin, le ministre chinois He Lifeng indirectement critiqué les mesures politiques et économiques américaines. Sans nommer explicitement Donald Trump, il a dénoncé les pays qui, sous prétexte de réduire les risques, perturbent les dynamiques du marché mondial par des taxes douanières excessives.

La Chine, rempart contre les dérives américaines ?

He Lifeng a insisté sur la nécessité de préserver un cadre commercial basé sur la collaboration et l’ouverture. Il a appelé à rejeter toute tentative de politisation ou de sur-sécurisation des échanges économiques, qui risquent de fragmenter davantage l’économie mondiale. Cette position reflète la volonté de la Chine de se présenter comme un rempart contre les dérives protectionnistes et un promoteur d’un système commercial inclusif. Reste maintenant à savoir si cette position sera entendue par le reste des acteurs internationaux, notamment en Europe, Bruxelles ayant été particulièrement échaudé par les récentes décisions prises par Washington.