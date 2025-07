La disparition de Hulk Hogan : Trump rend hommage à une icône du divertissement et du patriotisme

Photo : © WALTER

Le décès de Hulk Hogan, légende incontestée du catch et figure emblématique de la culture populaire américaine, a suscité une vague d’émotion bien au-delà des rings. À 71 ans, Terry Bollea, de son vrai nom, s’est éteint ce 24 juillet, laissant derrière lui des millions de fans à travers le monde et une empreinte durable dans l’histoire du spectacle sportif.

Trump salue un « ami fidèle » et un « esprit MAGA »

Parmi les réactions publiques, celle du président américain Donald Trump a particulièrement retenu l’attention. Depuis sa plateforme Truth Social, il a exprimé son affection pour « un ami proche », en mettant en avant combien Hogan représentait les idéaux qui lui sont chers : la force, la stature, l’intelligence et une générosité sans limite. Il a aussi mis en lumière l’adhésion du catcheur au mouvement MAGA (Make America Great Again), conférant à cet hommage une portée à la fois personnelle et politique.

Publicité

Donald Trump et Hulk Hogan entretenaient depuis plusieurs années une relation personnelle et médiatique marquée par des apparitions communes, notamment lors d’événements de la WWE et de rassemblements patriotiques. Cette proximité entre sport-spectacle et politique montre une tendance américaine où les icônes populaires deviennent également des repères idéologiques.

Une figure majeure du patriotisme populaire

Durant plus de trois décennies, Hulk Hogan a incarné une Amérique musclée, combative et triomphante, symbole vivant d’un patriotisme populaire teinté de stars and stripes. Avec son célèbre cri de ralliement « Whatcha gonna do, brother? », il a transcendé les limites du catch professionnel pour devenir un personnage central du divertissement télévisé des années 1980 et 1990.

Son image – bandana rouge, moustache blond platine et muscles saillants – a servi de miroir à une époque avide de héros simples et accessibles. Il fut également l’un des premiers catcheurs à percer à Hollywood, participant à des films, séries et campagnes publicitaires, tout en alimentant sa propre émission de téléréalité.

Un héritage entre nostalgie et modernité

À une époque où les icônes sportives sont scrutées sous l’angle de leur influence sociale, Hogan laisse un héritage complexe mais incontestable. Si certaines polémiques ont entaché sa carrière, notamment des propos controversés qui lui valurent une exclusion temporaire de la WWE, il fut également reconnu pour ses efforts de rédemption, notamment par le biais de son engagement spirituel tardif et sa sobriété revendiquée.

Publicité

L’univers du catch, profondément transformé par l’avènement de nouvelles générations et de formats numériques, continue malgré tout d’invoquer la « Hulkamania » comme une époque d’or. En cela, Hogan ne disparaît pas totalement : il rejoint ce panthéon culturel américain où les héros populaires deviennent des mythes vivants, bien après leur mort physique.