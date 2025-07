La France dans le top 3 des pays les plus endettés

Il y a plusieurs années, la Grèce a été au cœur d’une crise de la dette souveraine qui a bouleversé l’économie européenne. Face à un endettement public massif, le pays a dû accepter des mesures d’austérité sévères et une aide extérieure afin d’éviter un défaut de paiement. Ce chapitre de l’histoire européenne rappelle combien un déséquilibre financier peut fragiliser un État et son avenir économique.

Aujourd’hui, la Grèce reste en tête des pays européens les plus endettés, mais elle est désormais suivie de près par l’Italie et la France, qui affichent des niveaux d’endettement également préoccupants.

Publicité

La dette française, un poids lourd pour l’économie nationale

La France occupe la troisième position en Europe avec une dette publique représentant 114 % de son produit intérieur brut. Cette proportion élevée reflète un déficit public qui s’est aggravé en 2024, dépassant les 5 % du PIB, et qui, selon la Commission européenne, devrait rester conséquent dans les années à venir. L’organisme anticipe que la France affichera le déficit le plus marqué de la zone euro en 2025 et 2026. Cette situation témoigne des difficultés rencontrées par l’État français pour contenir ses dépenses face à la situation économique marquée par une croissance modérée et des débats politiques intenses.

Le gouvernement met en avant la nécessité d’agir rapidement pour freiner cette progression de la dette, consciente que sa poursuite menace la stabilité financière du pays. En avril, l’agence de notation S&P a maintenu la note française à « AA- » mais avec une perspective négative, soulignant notamment un blocage politique et une croissance faible comme facteurs limitant la gestion de la dette.

Italie et France : une confiance différenciée des marchés

L’Italie, bien que présentant un endettement public plus élevé – 135,3% du PIB –, parvient à rassurer les investisseurs grâce à un déficit public moins élevé, estimé à 3,4 % du PIB, et à une gestion des comptes perçue comme plus sérieuse. Cette confiance retrouvée se manifeste par des taux d’emprunt italiens à moyen terme récemment inférieurs à ceux de la France.

Cette situation met en lumière le fait que les marchés évaluent un pays non seulement sur le niveau de sa dette, mais aussi sur sa capacité à maîtriser ses finances et à prendre des décisions crédibles. En France, la combinaison d’une croissance faible et d’un climat politique compliqué nourrit une certaine hésitation chez les investisseurs, ce qui se traduit par des coûts d’emprunt plus élevés.

Publicité

Un défi crucial pour l’avenir économique français

Faire partie des pays européens les plus endettés implique des contraintes importantes pour la gestion des finances publiques. La France doit rapidement concilier la maîtrise de son déficit avec la nécessité de soutenir son économie, sous peine de voir la dette devenir un véritable frein à son développement.

L’exemple italien montre qu’il est possible de restaurer la confiance des marchés grâce à une discipline budgétaire rigoureuse. Pour la France, le défi est de traduire cette prise de conscience en actions concrètes pour éviter que sa situation financière ne se détériore davantage dans les années à venir.