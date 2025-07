Revenu par habitant : l’Algérie et la Libye devant leurs voisins du Maghreb

Alger (ABDO SHANAN - L'OBS)

Le revenu par habitant est une mesure qui correspond à la moyenne des gains annuels produits par chaque personne dans un pays. Il se calcule en divisant le total des richesses créées par une nation par le nombre de ses habitants, offrant ainsi un aperçu du niveau économique moyen. Bien qu’il ne donne pas une image complète des disparités internes ou du bien-être général, cet indicateur reste essentiel pour évaluer la capacité d’un pays à subvenir aux besoins de sa population. C’est dans ce cadre que la Banque mondiale a publié sa classification pour l’exercice 2026, couvrant la période de juillet 2025 à juin 2026, qui positionne les pays du Maghreb selon leur revenu par habitant.

Le haut du classement : Algérie et Libye en tête

Dans cette nouvelle évaluation, l’Algérie et la Libye occupent une place de choix avec un revenu par habitant situé entre 4 496 et 13 935 dollars par an. Cette situation leur donne un avantage considérable sur le plan économique, souvent lié à leurs ressources naturelles abondantes, notamment dans le secteur des hydrocarbures. Ce niveau de revenu leur permet d’avoir une meilleure marge de manœuvre pour investir dans les infrastructures, la santé ou l’éducation, favorisant ainsi le développement de leurs sociétés.

Une réalité contrastée pour les autres pays maghrébins

À l’opposé, des pays comme le Maroc, la Tunisie et la Mauritanie affichent des revenus annuels par habitant bien plus modestes, compris entre 1 136 et 4 495 dollars. Cette tranche les place dans une catégorie dite de revenu intermédiaire faible, marquée par des défis importants en matière de croissance économique et d’amélioration des conditions de vie. Ces nations doivent donc continuer leurs efforts pour combler l’écart avec leurs voisins mieux lotis et renforcer leurs capacités économiques.

Enjeux et défis pour la région maghrébine

Cette répartition des revenus révèle des écarts économiques qui influencent fortement le développement social et politique de la région. Alors que certains pays disposent d’une base économique plus stable, d’autres doivent faire face à des contraintes qui ralentissent leur progrès. Au-delà de la simple mesure des revenus, c’est la manière dont ces ressources sont utilisées pour améliorer la vie des citoyens qui conditionnera le véritable impact de ces chiffres.

La publication récente de la Banque mondiale invite à réfléchir sur les stratégies à adopter pour encourager une croissance inclusive et durable. En renforçant la coopération régionale et en partageant les bonnes pratiques, les pays du Maghreb pourraient mieux répondre aux besoins de leurs populations et construire un avenir plus prospère.

