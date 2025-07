La France et les USA chutent dans ce classement

Photo Unsplash

Le passeport est bien plus qu’un simple document de voyage : il représente un véritable indicateur de l’influence diplomatique d’une nation. Plus un État peut offrir à ses citoyens la possibilité de franchir les frontières sans formalités préalables, plus cela témoigne de la solidité de ses relations internationales et de sa crédibilité sur la scène mondiale.

Cette réalité met en lumière des écarts considérables entre les nations développées, qui jouissent d’une mobilité privilégiée, et les pays en développement, dont les ressortissants font face à de nombreuses restrictions. L’analyse trimestrielle menée par le cabinet britannique Henley & Partners offre une perspective unique sur ces dynamiques géopolitiques contemporaines.

Publicité

Singapour confirme sa domination mondiale

La cité-État asiatique maintient sa position de leader incontesté avec un accès privilégié à 193 destinations mondiales. Cette performance exceptionnelle reflète sa stratégie diplomatique efficace et son rôle central dans les échanges commerciaux internationaux. Le Japon et la Corée du Sud occupent conjointement la deuxième marche du podium avec 190 destinations accessibles, confirmant la puissance économique et diplomatique de l’Asie orientale.

L’Europe occidentale demeure une force majeure dans ce classement, avec sept nations se partageant la troisième position. La France, l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne, l’Irlande, le Danemark et la Finlande offrent chacune un accès à 189 destinations sans visa préalable, démontrant la cohésion et l’influence collective de l’Union européenne dans les relations internationales.

Transformations géopolitiques et nouvelles dynamiques

Les évolutions récentes révèlent des changements significatifs dans l’équilibre des pouvoirs mondiaux. Les États-Unis, autrefois symbole de la mobilité internationale, connaissent un recul notable en se retrouvant au dixième rang avec 182 destinations accessibles. À l’inverse, certaines puissances émergentes gravissent progressivement les échelons.

Les Émirats Arabes Unis impressionnent par leur ascension fulgurante, intégrant désormais le top 10 mondial grâce à une diplomatie active et une économie diversifiée. L’Inde progresse également, témoignant de son influence grandissante sur la scène internationale, tandis que la Chine poursuit sa montée régulière depuis près d’une décennie.

Publicité

D’ailleurs, et pour la première fois depuis 5 ans, l’Inde a confirmé qu’elle allait reprendre la délivrance de visas aux citoyens chinois. Preuve qu’entre les deux super-puissances, la situation revient peu à peu à la normale, après des années marquées par de vives tensions politiques, voire militaires.