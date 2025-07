Bénin : La chanteuse Ciara devient citoyenne aux côtés de deux autres Afro‑descendants

Photo : DR

Le processus de reconnexion entre le Bénin et sa diaspora s’est matérialisé ce samedi 26 juillet 2025 à travers la remise d’attestations de nationalité béninoise à trois personnalités afro-descendantes : Joseph Gabendy, Smeralda David Romuald et Wilson Ciara Princess. La cérémonie, organisée à Cotonou, s’est tenue dans un cadre solennel et empreint d’émotion, en présence de hautes autorités du pays.

Une volonté politique affirmée

La reconnaissance officielle de ces trois citoyens marque une nouvelle étape dans la dynamique impulsée par le gouvernement béninois à travers la loi 2024-31, consacrée à l’intégration juridique des Afro-descendants dans la citoyenneté béninoise. Cette initiative, inscrite dans le sillage d’un engagement politique de réconciliation historique, vise à retisser les liens brisés par la traite transatlantique et ses séquelles mémorielles.

Publicité

À la cérémonie figuraient notamment le ministre des affaires étrangères Olushegun Adjadi Bakari, le ministre des arts et de la culture Jean Michel Abimbola, ainsi que le garde des sceaux, ministre de la justice Yvon Detchenou. Ce dernier a souligné la portée symbolique et identitaire de cette démarche, insistant sur l’importance de l’afrodescendance comme espace de mémoire, d’appartenance, de justice et de dignité.

Une dynamique juridique et culturelle

L’initiative repose sur une architecture légale inédite dans la sous-région, incarnée par la reconnaissance de la nationalité béninoise aux personnes pouvant établir un lien de filiation historique avec le Bénin. À travers ce cadre, le pays entend ériger des passerelles culturelles et juridiques avec les descendants de la diaspora africaine éparpillés dans le monde, particulièrement dans les Amériques et les Caraïbes.

Cette reconnaissance n’est pas seulement symbolique : elle confère aux récipiendaires l’ensemble des droits et devoirs liés à la citoyenneté béninoise. En retour, ces nouveaux citoyens ont publiquement pris l’engagement de défendre la souveraineté, l’intégrité et la dignité du Bénin, ainsi que de respecter sa Constitution et ses institutions.

Une réponse à une mémoire transgénérationnelle

Loin d’être un simple acte administratif, cette démarche s’inscrit dans un processus global de réaffiliation historique, où le Bénin assume son passé et tend la main à ceux dont les origines sont enracinées sur son territoire. Le geste s’aligne avec d’autres actions menées dans le pays, telles que la restitution de patrimoines culturels ou encore l’ouverture du Bénin à des projets de retour symbolique de la diaspora.

Publicité

En replaçant les Afro-descendants au cœur du récit national, le Bénin renforce sa diplomatie culturelle et mémorielle, tout en ouvrant de nouvelles perspectives de collaboration avec les communautés issues de la traite esclavagiste. Ce processus s’inscrit également dans une logique panafricaine de reconnaissance des identités multiples et transfrontalières, de plus en plus valorisées sur la scène internationale. 🔥 « Restez branché à l’actu béninoise sur notre chaîne WhatsApp officielle ! » en cliquant sur ce lien https://whatsapp.com/channel/0029VaCgIOFL2ATyQ6GSS91x