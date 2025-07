Maghreb : un aéroport d’envergure annoncé pour 2025

L’Algérie prévoit d’ajouter un nouvel aéroport international à son réseau dans la région sud-ouest du pays selon les informations de maghrebemergent. Le lieu choisi, situé dans la zone de Z’ghmara et bordant la route nationale N6, s’étend sur 3 430 hectares et bénéficie d’une position stratégique pour relier directement par voie aérienne le nord au sud-ouest du pays. Ce choix géographique vise à améliorer la circulation des voyageurs et des cargaisons dans une région jusqu’ici peu desservie.

Ce projet reflète une démarche plus large de développement des infrastructures de transport, avec l’objectif d’accompagner la croissance économique régionale et de réduire les contraintes liées à l’isolement territorial.

Publicité

Des avancées concrètes avec les études préliminaires validées

Sous la supervision des autorités locales, notamment du secrétaire général de la wilaya, Slimani Messaoud, les premières études techniques ont été achevées. Ces travaux préparatoires constituent une étape essentielle pour la planification du futur aéroport, qui devrait disposer de capacités adaptées à la fois pour le trafic commercial et pour le transport logistique.

La proximité avec la route nationale N6 permet d’envisager une bonne intégration multimodale, favorisant un accès fluide et rapide au site pour les usagers et les marchandises.

Un projet au cœur des ambitions de développement régional

Le nouvel aéroport répond à un besoin de désenclavement d’une partie du pays qui a longtemps souffert de son éloignement. En facilitant les connexions aériennes, il peut contribuer à diversifier l’économie locale, notamment en soutenant les échanges commerciaux et en attirant des investissements.

Au-delà de son rôle national, cette infrastructure pourrait renforcer la position de l’Algérie dans le cadre régional maghrébin, où la modernisation des infrastructures de transport est un levier reconnu de développement.

Publicité

La mise en service de cet aéroport est envisagée pour 2025, sous réserve du bon déroulement des prochaines phases du projet, incluant le financement et la coordination des différents acteurs impliqués. Ce chantier montre les efforts constants du pays pour adapter son réseau de transport aux besoins actuels et futurs.