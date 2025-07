Monde du travail : Trump veut mettre fin à cette tendance

Donald Trump (Photo : ROBERTO SCHMIDT / AFP)

Le choc du Covid-19 et la mutation des habitudes professionnelles

Lorsque le virus a bouleversé les repères de la planète entière, les entreprises et institutions ont été contraintes de réinventer leurs méthodes en urgence. En très peu de temps, de nombreux salariés, jusque-là habitués aux horaires fixes dans des bureaux souvent impersonnels, ont découvert une toute autre manière d’exercer leur métier, depuis leur domicile. Cette organisation nouvelle a ouvert la voie à plus de flexibilité, une gestion du temps revisitée, et une répartition différente des responsabilités.

Ce changement, qui semblait au départ provisoire, a perduré bien au-delà des confinements. Des millions de travailleurs y ont vu une opportunité d’améliorer leur qualité de vie, tandis que certains décideurs y voyaient une dérive vers moins d’engagement, un affaiblissement du contrôle et un relâchement généralisé. Aujourd’hui, cette tension remonte à la surface avec force.

Publicité

Trump relance la bataille du bureau

Donald Trump a signé une directive obligeant les fonctionnaires fédéraux à exercer leurs fonctions exclusivement sur site. Derrière cette mesure administrative se cache une attaque frontale contre une culture du travail à distance qu’il considère nuisible. Selon lui, ceux qui travaillent depuis chez eux ne remplissent pas réellement leurs fonctions, préférant se consacrer à des loisirs sous prétexte de rester disponibles.

Mais cette initiative va bien au-delà du cadre professionnel. Elle est une stratégie où chaque décision vise aussi un effet électoral. Une part importante des agents concernés appartient à une frange diplômée de la population, traditionnellement moins favorable à ses orientations politiques. En exigeant leur retour derrière un bureau, il désorganise une routine à laquelle ils s’étaient habitués, tout en renforçant son image d’homme d’action décidé à « remettre de l’ordre ».

Derrière l’efficacité, un message politique

L’argument avancé repose sur une volonté d’optimiser les rouages de l’État. Mais en coulisses, il s’agit surtout d’un signal fort envoyé à un électorat fidèle, attaché à des repères traditionnels : présence obligatoire, contrôle visible, discipline imposée. Cette manière de concevoir l’organisation du travail semble ignorer les études qui, depuis plusieurs années, démontrent qu’une organisation souple n’est pas incompatible avec de bons résultats.

La défiance envers le télétravail traduit aussi une opposition entre deux visions de la société : l’une, fondée sur la mobilité, l’autonomie et l’adaptation ; l’autre, sur la hiérarchie, la surveillance et le respect strict des règles établies. En imposant un retour généralisé au bureau, Trump ne fait pas qu’organiser l’administration : il affirme une conception du travail où la confiance dans les salariés s’efface derrière le contrôle permanent.

Publicité

Cette décision n’est pas anodine. Elle reflète une intention claire de remettre de l’ordre dans un environnement de travail perçu comme ayant trop changé. En fermant la porte au travail à distance dans la fonction publique, Trump cherche à restaurer une normalité qu’il juge plus rigoureuse. Mais en agissant ainsi, il pourrait raviver un clivage générationnel, social et culturel entre ceux qui aspirent à une plus grande autonomie et ceux qui défendent un retour aux modèles plus autoritaires. Le bureau, autrefois simple lieu de passage, devient ainsi le symbole d’un affrontement entre deux visions du travail et de la société.