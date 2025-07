Obama arrêté ? Trump publie une fausse vidéo générée par l’IA

Photo : DR

Les vidéos générées par intelligence artificielle brouillent de plus en plus la frontière entre réalité et fiction. Ce qui relevait autrefois de la science-fiction ou de l’expérimentation artistique s’invite désormais dans l’arène politique américaine. Sur sa plateforme Truth Social, Donald Trump a diffusé une vidéo truquée mettant en scène l’arrestation de Barack Obama, une séquence montée de toutes pièces à partir d’images réelles modifiées. Le clip, rythmé par la chanson YMCA des Village People, montre l’ancien président démocrate menotté, conduit en prison, vêtu d’une combinaison orange, sous le regard satisfait d’un Trump hilare.

Cette mise en scène intervient alors que Trump est sous pression en raison de son implication présumée dans la gestion controversée des dossiers liés à Jeffrey Epstein. Le montage détourne l’attention en fabriquant un contre-récit où le coupable désigné n’est plus Trump, mais son prédécesseur démocrate. La vidéo s’ouvre sur une déclaration réelle de Obama, affirmant que « personne n’est au-dessus des lois », immédiatement suivie de sa fausse arrestation — un enchaînement conçu pour produire un impact émotionnel fort.

Publicité

Un récit visuel pour répondre aux accusations

Cette opération médiatique intervient dans la foulée des propos de Tulsi Gabbard, actuelle directrice du renseignement national. Invitée sur Fox News, elle a accusé Obama d’avoir orchestré un « coup d’État de plusieurs années » destiné à empêcher Trump d’accéder à la présidence. La diffusion de la vidéo s’inscrit dans cette dynamique, utilisant l’outil numérique pour rejeter la faute sur l’ancien président démocrate.

Le montage exploite des images d’archives datant de la passation de pouvoir de 2016 à la Maison Blanche, lorsque Trump et Obama s’étaient rencontrés officiellement. Ces images sont retravaillées pour créer une illusion crédible, mais mensongère. Le clip ne relève pas de l’humour ni de la caricature, mais bien d’une tentative de manipulation symbolique, dans laquelle la fiction est utilisée comme une arme politique contre un adversaire désigné.