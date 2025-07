Pourquoi le Québec est toujours la première destination touristique du Canada

Le Canada est peut-être un peu moins glamour que son voisin du sud. Mais en ce qui concerne le nombre de touristes qu’il attire, c’est un pays qui est certainement bien au-dessus de son poids. En 2024, près de 20 millions de visiteurs étrangers se sont rendus au pays, la province la plus populaire étant le Québec. Attirés par les principaux centres de population de Québec et de Montréal, les taux de change très compétitifs par rapport au dollar canadien ont été attirés par les principaux centres de population de Québec et de Montréal.

Quant à la raison pour laquelle le Québec en tant que province est si attrayante pour les touristes, il y a un certain nombre de raisons.

Publicité

Une histoire de deux cultures

Plus que partout ailleurs au pays, le Québec réunit les deux cultures du Canada et de la France, le français étant même la langue officielle. C’est aussi là que vivent 85% des francophones du pays. La langue elle-même est subtilement différente du français « classique » en raison des particularités ajoutées au fil des siècles depuis la domination coloniale française.

Comme on peut s’y attendre, la cuisine de la province a également été fortement influencée par la cuisine française et, combinée aux paysages spectaculaires typiques du Canada, elle en fait une destination de vacances autonome.

La devise de la province est « Je me souviens » et c’est dans ces trois mots que le respect du passé s’exprime pleinement. Cela dit, c’est aussi une province très avant-gardiste, nulle part plus que dans ses deux principaux centres de population, Québec et Montréal.

Montréal merveilleux

Les deux font une apparition dans la liste Lonely Planet des meilleures villes du monde, Montréal se classant légèrement plus haut que le Québec.

Publicité

C’est en partie parce qu’il s’agit sans aucun doute de la capitale culturelle du pays, célèbre pour les nombreux festivals qui attirent les visiteurs toute l’année. Au dernier décompte, il y en avait plus de 100 chaque année, couvrant tout, de la comédie au cinéma en passant par le jazz.

L’architecture est un autre grand attrait pour les visiteurs. Les parties les plus anciennes de la ville semblent avoir été transportées dans les airs de la vieille Europe des contes de fées et des châteaux de princesses. Les tours gothiques abondent et de nombreuses rues sont bordées de pavés. Il y a aussi bien plus que sa juste part de places attrayantes et de châteaux à couper le souffle.

Le Casino de Montréal possède l’un des endroits les plus célèbres au pays pour jouer à la roulette, au blackjack et à toute une série d’autres jeux. Au cours des dernières années, le casino a connu une concurrence croissante de la part sites de casino du Québec en ligne, dont beaucoup reçoivent des critiques élogieuses d’experts de l’industrie tels qu’Adrien Marlair sur le site d’évaluation casino.org. Au Canada, chaque province fixant ses propres règles. Ainsi, une personne jouant aux machines à sous de casino en ligne recommandées peut bénéficier de protections très différentes selon la province.

Pour contrer cette concurrence, le casino a annoncé en 2023 qu’il prévoyait d’ajouter un complexe hôtelier de 150 millions de dollars et 200 chambres, comprenant des restaurants, un spa et une piscine. La construction est terminée et le complexe devrait ouvrir ses portes à l’été 2025, créant sans aucun doute un attrait touristique encore plus grand pour la ville.

Ville de Québec exquise

En passant à Québec, sa vieille ville est un site officiel de l’UNESCO grâce à son architecture tout aussi étonnante qu’au fait qu’il s’agit de la seule ville fortifiée en Amérique du Nord. Perchée au sommet d’une falaise surplombant le fleuve Saint-Laurent, il y a des panoramas époustouflants à apprécier.

Les visiteurs à la recherche d’une expérience ultime à Québec peuvent séjourner dans l’époustouflant Château Fontenac, aujourd’hui un hôtel de luxe qui a été construit à l’origine pour le chemin de fer Canadien Pacifique à la fin du 19e siècle.

Le statut culinaire du Québec est encore plus distingué que celui de Montréal et couvre toute la gamme des cuisines. Pour les gourmets, il y a de nombreux restaurants gastronomiques, dont le Tanière3, doublement étoilé au Michelin, célèbre pour sa gastronomie expérimentale utilisant des ingrédients provenant exclusivement de la région.

Ou, pour un festin plus quotidien, c’est l’endroit idéal pour goûter au plat national du pays, la poutine, un mélange riche en umami de frites, de fromage en grains et de sauce parfois appelé tapas canadiennes.

L’une des plus grandes joies des visiteurs de Québec est simplement de se promener dans ses vieilles rues sinueuses bordées de vieilles maisons en pierre et parsemées de boutiques indépendantes et de bistros.

Pour les amateurs de sensations fortes, il y a aussi une tyrolienne de 300 m qu’ils peuvent faire pour traverser la chute Montmorency, une immense chute qui se déverse dans le fleuve Saint-Laurent.

Les grands espaces

Bien sûr, une province de la taille du Québec a également de quoi plaire aux amateurs de plein air, que ce soit pour explorer la culture autochtone ou se rendre dans l’un des 27 parcs nationaux protégés. En hiver, il offre également des stations de ski qui rivalisent avec n’importe quelle autre dans le monde.

De plus en plus, le Québec commence également à attirer des visiteurs qui peuvent être réticents à s’aventurer aux États-Unis par crainte de se heurter à ses politiques frontalières de plus en plus strictes. Si, comme le disait la rumeur, le coût d’entrée de l’ESTA augmente , il est probable qu’encore plus d’entre eux se dirigeront vers le nord. Une excellente nouvelle pour le Canada, et le Québec en particulier.