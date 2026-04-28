Canada : une hausse de 33 % des milliardaires attendue d’ici 2031, selon l'agence Knight Frank LLP

Le cabinet immobilier international Knight Frank LLP prévoit une progression marquée du nombre de milliardaires au Canada au cours des prochaines années. Dans un rapport publié la semaine dernière, l’entreprise indique que le pays pourrait enregistrer une hausse de 33 % d’ici 2031, avec 16 nouvelles fortunes dépassant le milliard de dollars.

Selon cette étude, le Canada compterait ainsi 65 milliardaires à l’horizon 2031, contre 49 attendus en 2026. L’année précédente, leur nombre était estimé à 47. Le pays occupe actuellement la 13e place mondiale en termes de concentration de ces grandes fortunes.

Des méthodes de calcul différentes selon les classements

L’évaluation de Knight Frank diffère de celle publiée par Forbes dans sa dernière liste annuelle, qui recense 82 milliardaires canadiens. Cette divergence s’explique par les critères retenus : Knight Frank se base sur le lieu de résidence déclaré des individus, alors que Forbes prend en compte la nationalité ou le pays d’origine. Ce choix méthodologique modifie sensiblement le périmètre étudié, notamment dans un pays où certains détenteurs de grandes fortunes disposent de résidences multiples.

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Une progression mondiale attendue d’ici 2031

Au niveau international, Knight Frank anticipe une augmentation significative du nombre de milliardaires dans les prochaines années. Le total mondial pourrait atteindre près de 4 000 en 2031, contre environ 3 110 en 2026, selon les données du rapport.

Cette évolution s’appuie sur une croissance rapide des patrimoines les plus élevés, alimentée notamment par les performances des secteurs technologiques et des marchés financiers. L’Amérique du Nord demeure l’une des principales zones de concentration de ces grandes fortunes. Le rapport de Knight Frank précise que ces projections reposent sur une période de cinq ans, avec une actualisation prévue lors des prochaines éditions de son étude annuelle.