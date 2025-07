Poutine – Zelensky : l’éventualité d’un sommet relance les espoirs d’une sortie diplomatique

Photo DR

Alors que le conflit en Ukraine dure depuis plus de deux ans, l’idée d’un sommet entre Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine refait surface. Des discussions exploratoires entre les délégations des deux pays auraient été entamées, selon des déclarations croisées de responsables ukrainiens et russes. Pour certains observateurs, cette ouverture suggère une volonté des deux parties d’évaluer l’hypothèse d’un règlement politique, bien que les obstacles restent nombreux.

Vers une rencontre au sommet ?

Le président ukrainien a évoqué jeudi la possibilité d’un tête-à-tête avec son homologue russe, estimant qu’une telle rencontre pourrait marquer le début d’un processus de désescalade. « Nous devons mettre fin à cette guerre, ce qui commence probablement par une réunion des dirigeants », a-t-il indiqué à des journalistes, évoquant un calendrier espéré d’ici la fin août. Des discussions initiales auraient été amorcées entre négociateurs ukrainiens et russes, même si aucun détail n’a filtré sur les modalités d’un éventuel sommet.

Du côté du Kremlin, une telle échéance est jugée irréaliste à court terme. Le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, a estimé qu’un processus de règlement de cette ampleur « ne pouvait probablement pas être mené à bien en 30 jours », tout en affirmant qu’« une réunion au plus haut niveau peut et doit mettre un point final » à la guerre.

Les lignes bougent mais les divergences demeurent

Ces signaux ne signifient pas pour autant un changement de cap stratégique immédiat. Les deux pays poursuivent leurs efforts sur le terrain diplomatique tout en maintenant leurs positions militaires. La Russie continue de poser ses conditions, tandis que l’Ukraine s’efforce de renforcer ses défenses, notamment aériennes, en s’appuyant sur le soutien occidental.

Le président Zelensky a ainsi annoncé que son pays travaillait activement au financement de dix nouveaux systèmes de défense aérienne Patriot, en coordination avec les États-Unis. Cette initiative vise à consolider les capacités de protection face aux frappes sur les infrastructures stratégiques.

Une fenêtre étroite pour la diplomatie

Malgré un certain blocage des pourparlers depuis 2022, l’apparition publique de discussions autour d’un sommet est perçue comme un test politique autant qu’un levier de communication. L’objectif pourrait être de jauger la disposition de chacun à envisager une nouvelle phase de négociation, tout en gardant la pression sur les fronts militaire et diplomatique.

Dans un contexte marqué par l’essoufflement des soutiens à long terme en Europe et aux États-Unis, ainsi que par les tensions croissantes avec d’autres acteurs régionaux, toute initiative visant à rapprocher les positions est scrutée de près par la communauté internationale. La viabilité d’un sommet dépendra autant de la volonté des deux chefs d’État que de leur capacité à surmonter les lignes rouges définies depuis le début du conflit.