Maghreb : premier exercice militaire entre les USA et ce pays

PHOTO : ISTOCK

L’Algérie et les États-Unis viennent de franchir un nouveau cap dans leur coopération militaire. Pour la première fois, les deux pays ont mené ensemble un exercice centré sur la médecine d’urgence et l’évacuation aéromédicale. Cette activité, qui s’est déroulée entre le 14 et le 18 juillet sur la base de Ramstein, en Allemagne, a réuni des équipes spécialisées des deux armées.

Elle a été coordonnée par le Commandement des États-Unis pour l’Afrique (AFRICOM) et l’ambassade américaine en Algérie. L’objectif principal était de permettre un échange d’expertise sur les pratiques médicales en contexte opérationnel. Côté américain, des chirurgiens militaires et des membres du 86e escadron d’évacuation aéromédicale ont participé à la session. Du côté algérien, une délégation composée de professionnels de santé et de membres d’équipage aérien a été mobilisée.

Plus qu’un simple exercice technique, cette rencontre traduit une volonté partagée de renforcer la coordination entre les deux armées dans des situations d’urgence, notamment en cas de crises humanitaires ou de missions à l’étranger. L’AFRICOM, qui a publié un communiqué ce 25 juillet, voit dans cette collaboration un pas important vers une meilleure interopérabilité entre les forces. L’accent a été mis sur l’apprentissage mutuel et la mise en place de procédures communes pour gérer les soins et les évacuations en milieu hostile.

Cette première coopération sur le terrain de la santé militaire pourrait en annoncer d’autres. Elle s’inscrit dans un contexte où les relations entre Alger et Washington connaissent un rapprochement progressif sur les questions de sécurité. Même si cette initiative reste limitée dans son envergure, elle témoigne d’un changement dans la dynamique régionale, avec un intérêt croissant pour des partenariats pragmatiques autour des enjeux humanitaires et techniques.