Présidentielle au Cameroun : la candidature de Maurice Kamto rejeté

La publication, ce 26 juillet, de la liste provisoire des candidats retenus pour l’élection présidentielle camerounaise suscite des gorges chaudes.

Maurice Kamto, figure emblématique de l’opposition, n’y apparaît pas. En revanche, Paul Biya, au pouvoir depuis plus de quatre décennies, est bel et bien en lice pour le scrutin prévu le 12 octobre.

L’organe électoral Elecam, chargé de valider les candidatures, n’a fourni aucun détail sur les motifs du rejet. Cette absence d’explication officielle laisse place à diverses interprétations, dans un climat déjà tendu. Certains analystes avancent que l’origine du rejet pourrait être liée à un problème de parrainage.

Kamto a été soutenu cette année par le Mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie (MANIDEM), formation dirigée par Anicet Nkane. Or, un second dossier, celui de Yebga Dieudonné, aurait aussi été déposé au nom du même parti.

Cette situation ouvre la voie à un contentieux électoral. Le camp Kamto dispose encore d’un recours pour tenter de faire valoir ses droits. La balle est désormais dans le camp du Conseil constitutionnel, seul organe habilité à statuer définitivement sur les candidatures.

Ce rejet ravive le débat sur l’équité du processus électoral au Cameroun. Depuis plusieurs années, l’opposition dénonce des pratiques qui, selon elle, restreignent la compétition politique.

L’absence de Maurice Kamto, arrivé deuxième à la présidentielle de 2018, renforce ces inquiétudes. Pour l’instant, aucune réaction officielle du principal concerné n’a été rendue publique. Mais la suite s’annonce cruciale.