Présidentielle en Côte d’Ivoire : Alassane Ouattara rassure la CEDEAO

Alassane Ouattara (Sia Kambou/AFP/Getty)

À quelques mois de l’élection présidentielle en Côte d’Ivoire, le climat politique se tend progressivement. Les principaux acteurs se préparent à un scrutin de tout les enjeux, tandis que la question d’une éventuelle candidature d’Alassane Dramane Ouattara alimente les spéculations. Pour l’heure, le président sortant entretient le suspense, sans confirmer s’il compte briguer un nouveau mandat.

Dans ce contexte, la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a jugé utile d’envoyer une mission préélectorale à Abidjan. Conduite par Théodore Holo, cette délégation est venue prendre le pouls du processus électoral et échanger avec les autorités ivoiriennes sur les mesures prises pour garantir des élections crédibles et paisibles.

Lors d’une rencontre avec le président Ouattara, les discussions ont porté sur l’organisation technique du scrutin, la sécurité des électeurs et le respect des règles démocratiques. À l’issue de cet entretien, Théodore Holo a affirmé que le chef de l’État leur avait donné des garanties sur le déroulement transparent du vote. « Le président de la République nous a donné l’assurance que tout sera mis en œuvre pour que ces élections se déroulent dans la paix », a déclaré la mission.

La CEDEAO a rappelé que la Côte d’Ivoire joue un rôle majeur au sein de l’espace communautaire et que la stabilité du pays est un enjeu collectif. En attendant que le président Ouattara se prononce sur ses intentions, l’opposition affine ses stratégies et se prépare à mener campagne. Observateurs et citoyens espèrent que les acteurs politiques privilégieront l’apaisement et éviteront les dérives qui avaient marqué certaines échéances passées.