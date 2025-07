Puissance militaire : top 5 des champions de la montée en force en 2025

Armée française (Photo Frédéric Pétry/Hans Lucas via AFP)

La carte des puissances militaires est en train de se redessiner à grande vitesse. Face à la multiplication des conflits — de Gaza à l’Ukraine, du Soudan au détroit de Taïwan —, plusieurs États révisent leurs priorités sécuritaires et misent sur une montée en puissance accélérée de leurs armées. Cette dynamique n’est plus guidée par la seule logique de dissuasion : il s’agit désormais d’un impératif de survie politique, de contrôle stratégique et d’influence géopolitique. Le dernier indice « Power on the Rise » publié par GlobalFirePower identifie les pays qui connaîtront en 2025 la croissance militaire la plus rapide, signe d’une réorganisation des équilibres globaux. Dans cet article, nous vous dévoilerons les 5 pays dans ce classement.

France, Allemagne, Israël : les puissances en reconversion

En tête du classement, la France s’affirme comme la nation qui enregistre la croissance militaire la plus dynamique avec un indice de 0,1878. Au-delà de son arsenal nucléaire, le pays renforce ses moyens de projection extérieure, modernise ses forces conventionnelles et investit massivement dans les technologies émergentes comme la guerre cybernétique et l’intelligence artificielle militaire. Cette montée en puissance est aussi portée par le redéploiement stratégique de ses bases, en particulier sur les axes sahélien et indo-pacifique.

La République fédérale d’Allemagne (indice 0,2601), longtemps réticente à s’engager militairement, opère une rupture marquée. Les budgets de défense sont en forte hausse, les commandes de matériel flambent, et la Bundeswehr se repositionne comme une armée capable d’intervention rapide. Berlin cherche à se repositionner en pilier de la sécurité européenne, notamment face à l’affirmation de la Russie.

Du côté du Proche-Orient, Israël continue d’accroître ses capacités dans un contexte de tensions persistantes. Avec un indice de 0,2661, l’État hébreu renforce son bouclier antimissile, développe de nouveaux systèmes autonomes et mise sur une doctrine militaire centrée sur la rapidité de frappe et la supériorité technologique. La récente confrontation dans la bande de Gaza n’a fait qu’accélérer ce processus de réarmement.

De Caracas à Astana : la percée de puissances inattendues

Plus surprenante est la présence du Venezuela à la quatrième place (indice 0,8882). Confronté à une pression internationale et à des tensions internes, le pays a engagé une profonde réorganisation de son appareil militaire. Grâce à une coopération renforcée avec des alliés comme la Russie, l’Iran et la Chine, Caracas renouvelle ses équipements et forme ses troupes à des stratégies non conventionnelles. Les manœuvres dans l’arc frontalier avec le Guyana témoignent d’une volonté de démonstration de force retrouvée.

À la cinquième place, le Kazakhstan (indice 1.1016) adopte un profil plus discret mais tout aussi stratégique. Situé à la croisée des intérêts russes, chinois et occidentaux, le pays multiplie les réformes internes, étoffe sa production locale de matériel militaire et s’oriente vers une doctrine de défense territoriale modernisée. La stabilité du régime passe désormais aussi par une armée plus robuste, mieux équipée et davantage intégrée dans les réseaux de renseignement régionaux.

Une militarisation guidée par la vitesse et la technologie

Ces hausses rapides de capacités militaires ne sont pas des réponses improvisées. Elles traduisent des choix structurants, dictés par des environnements sécuritaires perçus comme de plus en plus imprévisibles. La course à la technologie, en particulier dans les domaines de la surveillance, des drones, de la guerre cognitive et des systèmes autonomes, bouleverse les hiérarchies classiques entre grandes et moyennes puissances. Désormais, ce ne sont plus uniquement les arsenaux nucléaires ou le nombre de chars qui déterminent la place d’un pays dans la hiérarchie militaire mondiale, mais sa capacité à s’adapter, à innover et à manœuvrer dans des conflits éclatés et asymétriques.