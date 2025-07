Recherché aux USA, un Maghrébin risque plus de 200 ans de prison

Photo DR

Les États-Unis se sont déjà illustrés par des sanctions judiciaires d’une sévérité inhabituelle aux yeux de nombreuses juridictions étrangères. Les cas de Ross Ulbricht, fondateur de la plateforme Silk Road, condamné à deux peines de prison à perpétuité plus 40 ans, ou de Robert Hanssen, ancien agent du FBI condamné à la perpétuité sans possibilité de libération pour espionnage, restent des références marquantes. Cette tradition de peines cumulées – souvent liées au nombre de délits retenus – repose sur la logique fédérale américaine qui additionne les années selon chaque infraction. Dans ce cadre, une nouvelle affaire attire l’attention : celle de Sami D., un ressortissant algérien de 39 ans accusé par les États-Unis de fraudes électroniques à grande échelle. Exposé à une peine théorique de 207 ans de prison, il pourrait rejoindre cette liste de condamnés à la peine maximale, s’il venait à être extradé.

Accusations multiples et scénario numérique lucratif

Les poursuites engagées contre Sami D. reposent sur des faits supposés s’être déroulés entre 2017 et 2020, période durant laquelle il aurait participé à des manipulations ciblant des noms de domaines sur internet. Ces opérations auraient permis la revente de ces actifs numériques pour des montants très élevés, allant jusqu’à plusieurs millions de dollars par transaction. Selon les autorités américaines, l’homme aurait également utilisé l’identité d’un magistrat basé en Virginie, un élément central du dossier qui aurait conduit à l’émission d’un mandat fédéral. Interpellé à Paris à l’été 2024 alors qu’il vivait auparavant à Dubaï, il est aujourd’hui au cœur d’une procédure d’extradition sensible. Les faits qui lui sont reprochés s’additionnent en termes juridiques : chaque fraude est sanctionnée par une peine de 20 ans, auxquelles s’ajoutent des peines complémentaires pour usage frauduleux d’identité et falsification de documents.

Un homme qui nie toute implication

Face à ces accusations, Sami D. affirme ne rien avoir à se reprocher. Il soutient qu’il a lui-même été victime dans le passé d’une usurpation d’identité, et que les actes reprochés auraient été commis par une autre personne utilisant ses données personnelles. Son avocat, Me David-Olivier Kaminski, a souligné l’absence de lien direct entre son client et les fraudes informatiques évoquées par les enquêteurs américains. Cette ligne de défense pose la question de la fiabilité des éléments transmis par les États-Unis dans le cadre de leur demande. Le contexte technique des cyberattaques et l’usage d’identités fictives rendent les vérifications d’autant plus complexes.

Entre droit international et pression judiciaire

La procédure d’extradition désormais enclenchée met la France face à une décision épineuse : remettre un individu à un système judiciaire où les peines peuvent dépasser largement le siècle de détention, ou demander des garanties solides sur les conditions de jugement et d’incarcération. Lors de l’audience, les représentants américains ont tenté de rassurer, évoquant la possibilité d’aménagements de peine ou de circonstances atténuantes. Toutefois, la peine maximale annoncée reste un élément central du débat, susceptible d’influencer le verdict français. Cette affaire met en lumière les dilemmes rencontrés par les États lorsqu’ils coopèrent avec des puissances judiciaires où la dissuasion prime sur la réhabilitation.