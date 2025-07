Report du retrait des fiches de parrainage au Bénin : Les explications de la Cena attendues

Sacca Lafia - photo : PR Bénin

Un vent de confusion souffle sur le calendrier électoral béninois. Alors que l’année 2025 est cruciale pour la préparation des élections générales de 2026, la Commission Électorale nationale autonome (Cena) a annoncé il y a quelques jours un report inattendu du retrait des fiches de parrainage pour la présidentielle. Cette décision, dont les motifs restent officiellement inconnus, suscite incompréhension et critiques, notamment au sein de l’opposition. Le peuple béninois, déjà attentif aux enjeux de cette période pré-électorale, attend aussi des explications claires de la part de l’institution en charge de la transparence du scrutin. Le calendrier électoral pour les élections de 2026 est un sujet de haute importance au Bénin. La présidentielle, en particulier, attire l’attention de tous les acteurs politiques et de la population. Le processus de parrainage, instauré pour rationaliser les candidatures, est une étape clé qui exige rigueur et précision. C’est pourquoi l’annonce du report du retrait des fiches de parrainage par la Cena a provoqué des inquiétudes. Jusqu’à présent, aucune explication détaillée n’a été fournie par la Cena quant aux raisons de ce report. Le silence de l’institution est d’autant plus préoccupant que la préparation des élections de 2026, qui incluront des scrutins législatifs, locaux et présidentiels, est déjà perçue comme un défi logistique et organisationnel majeur. Le 14 juillet dernier, l’Agence nationale d’Identification des petrsonnes (Anip) avait pourtant remis officiellement les statistiques électorales provisoires à la Cena, conformément au calendrier. Ce jalon semblait indiquer une progression normale des préparatifs.

L’opposition dans l’incompréhension

Du côté de l’opposition, la surprise et la frustration sont palpables. Me Renaud Agbodjo, conseiller juridique du parti Les Démocrates, n’a pas mâché ses mots pour exprimer son désarroi. « Nous ne comprenons absolument rien à ce report », a-t-il déclaré. Cette incompréhension est d’autant plus vive que les partis politiques s’organisent et planifient leurs actions en fonction d’un calendrier bien défini. L’opposition craint que de tels reports ne nuisent à la suite du processus électoral. Le parrainage est une étape délicate pour les potentiels candidats et leurs équipes. Les Démocrates, comme d’autres formations de l’opposition, s’efforcent de se mettre en ordre de bataille en vue de 2026.

