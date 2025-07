Retour en force de Huawei : un pied de nez à Trump

Huawei office building (photo d'illustration)

Après plusieurs années d’effacement partiel sur le marché chinois, Huawei signe un retour remarqué. Le groupe a écoulé 12,2 millions de téléphones entre avril et juin 2025, ce qui lui permet de reprendre la première place en Chine avec une part de marché atteignant 18 %. Un rebond qui marque un tournant après les restrictions imposées par l’administration Trump dès son arrivée au pouvoir.

Une dynamique retrouvée sur le marché intérieur

Le deuxième trimestre 2025 confirme un changement de tendance. Le constructeur chinois, un temps relégué derrière ses concurrents nationaux, retrouve sa position de leader grâce à une stratégie axée sur la montée en gamme, l’optimisation de sa chaîne de production locale et le renforcement de ses ventes via des canaux directs. Cette dynamique se traduit par une croissance annuelle de 15 %, sur un marché pourtant soumis à de fortes pressions économiques et concurrentielles.

Face à Xiaomi, Oppo, ou encore Vivo, qui ont dominé les ventes ces dernières années, Huawei s’appuie sur sa capacité à mobiliser un réseau de distribution robuste, à intégrer des composants développés localement et à mettre en avant un système d’exploitation propriétaire devenu central dans son écosystème.

Une résilience face aux restrictions américaines

La trajectoire actuelle ne peut être dissociée du contexte des années précédentes. Dès 2019, le groupe avait été la cible de sanctions américaines qui limitaient son accès aux technologies occidentales, notamment les puces avancées et les services Android de Google. Une série de mesures décidées sous Donald Trump, qui ont durablement affecté ses ambitions à l’international.

En réponse, l’entreprise a investi dans ses propres capacités de développement, misant sur des solutions de remplacement locales, telles que HarmonyOS pour les logiciels et ses propres lignes de fabrication pour les composants clés. Ce recentrage a permis à Huawei de maintenir une présence solide sur le marché chinois, en dépit de l’isolement imposé.

Une performance qui dépasse le secteur technologique

La remontée de Huawei ne représente pas seulement un succès commercial. Elle illustre aussi les transformations profondes de l’industrie technologique chinoise, marquée par une volonté d’autonomie accrue. À l’heure où les États-Unis maintiennent leurs restrictions dans les domaines sensibles, des entreprises comme Huawei deviennent les symboles d’une stratégie industrielle tournée vers la résilience et l’innovation locale.

Ce redressement pourrait aussi avoir des implications au-delà des frontières chinoises. Certains marchés émergents, notamment en Afrique et en Asie du Sud-Est, pourraient redevenir des priorités pour le groupe, qui y conserve une reconnaissance importante.

Le retour au sommet de Huawei s’inscrit ainsi dans un contexte géopolitique plus large, où la technologie devient l’un des terrains centraux de la rivalité entre puissances. Une rivalité qui pousse certains acteurs à bâtir des modèles moins dépendants des flux globaux, mais plus ancrés dans des logiques nationales ou régionales.