Russie : la France, « principal adversaire » en Europe ? Un haut gradé français cite Poutine

Général Thierry Burkhard (DR)

Depuis plusieurs années, la relation entre la Russie et les puissances occidentales n’a cessé de se dégrader. L’annexion de la Crimée en 2014, l’intervention militaire en Syrie, les accusations d’ingérence électorale, puis l’offensive en Ukraine en 2022 ont dessiné un paysage géopolitique de confrontation. Dans ce bras de fer latent avec l’OTAN et l’Union européenne, la Russie semble avoir choisi une cible prioritaire sur le continent : la France.

Un changement de posture assumé du Kremlin

Le chef d’état-major des armées françaises, Thierry Burkhard, a révélé que la France est désormais considérée par Moscou comme son principal adversaire en Europe. Cette désignation, attribuée directement à Vladimir Poutine, ne s’explique pas seulement par l’engagement militaire et diplomatique de Paris en faveur de l’Ukraine. Elle reflète une perception stratégique dans laquelle la France est vue comme l’un des piliers de la réponse occidentale face à la Russie.

Pour le Kremlin, la France n’est pas simplement un membre de l’OTAN. Elle est une puissance nucléaire, active diplomatiquement en Afrique, influente au sein de l’Union européenne, et capable de peser sur les grandes orientations de défense occidentales. Dans ce contexte, l’hostilité de Moscou se traduit moins par la menace d’une attaque militaire directe que par une guerre de l’ombre, où désinformation, sabotage et manœuvres spatiales prennent le relais des missiles.

Une guerre hybride sur plusieurs fronts

Les signaux d’alerte se multiplient. La Russie mène des campagnes de désinformation sur le sol français et dans ses anciennes sphères d’influence africaines, profitant parfois du climat de défiance envers les institutions pour semer le trouble. Sur le plan cyber, la France a été la cible de multiples intrusions et tentatives d’espionnage. Ces actions sont souvent indétectables pour le grand public, mais elles perturbent les chaînes de décision, affectent les infrastructures critiques et brouillent le signal démocratique.

Le chef d’état-major a aussi pointé une autre dimension : les opérations russes dans l’espace. Les satellites français sont régulièrement approchés ou perturbés par des engins russes, une manière discrète mais efficace de défier la souveraineté technologique. Ces manœuvres témoignent d’une volonté de neutraliser les outils de surveillance, de communication ou de renseignement.

La dissuasion nucléaire comme bouclier, mais pas un rempart total

Face à ce tableau, la France mise sur sa dissuasion nucléaire pour prévenir toute agression massive. Mais le risque n’est pas celui d’une invasion brutale ; il vient de l’usure, de la sape, de l’infiltration lente des systèmes. Comme un virus informatique qui ne détruit pas immédiatement mais altère la performance et la fiabilité des réseaux, la stratégie russe vise à fragiliser l’adversaire sans l’affronter frontalement.

Dans cette guerre sans déclaration, la vigilance devient une posture permanente, tant pour les institutions que pour la société civile. Les nouvelles annonces attendues du président Emmanuel Macron en matière de défense pourraient marquer un tournant dans l’adaptation de l’appareil militaire français à ces nouvelles formes de confrontation.