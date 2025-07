Russie : Trump appelle Kiev à ne pas cibler Moscou

© Carlos Barria, Reuters

Depuis le début de la guerre en Ukraine, Donald Trump a modifié à plusieurs reprises sa position sur l’aide militaire américaine. Longtemps critique à l’égard d’un soutien jugé coûteux et peu efficace, il adopte désormais un ton plus directif et pragmatique. Sa récente déclaration à la presse, le 15 juillet, marque un tournant : il refuse que Kiev frappe la capitale russe. À ses yeux, cette ligne rouge ne doit pas être franchie. Ce changement de posture tranche avec ses déclarations antérieures, souvent marquées par l’ambivalence, et traduit une volonté de garder le contrôle sur l’usage des moyens déployés.

Une aide militaire encadrée

Le 14 juillet, depuis les jardins de la Maison-Blanche et aux côtés du secrétaire général de l’OTAN, Mark Rutte, Donald Trump a annoncé une importante livraison d’armements à l’Ukraine, incluant notamment des systèmes Patriot. Ces équipements, évalués à plusieurs milliards de dollars, doivent être envoyés rapidement aux forces ukrainiennes. L’objectif affiché est de consolider la défense aérienne du pays sans ouvrir la voie à des actions offensives contre le territoire russe.

Mais cette annonce ne s’est pas faite sans controverse. Des révélations parues dans le Financial Times laissaient entendre que Washington autoriserait Kiev à viser Moscou. L’exécutif américain a rapidement rectifié le tir le 15 juillet, précisant que Trump s’était contenté, lors de son échange avec Volodymyr Zelensky, d’aborder le sujet des intentions militaires de son homologue. Le président américain a depuis réitéré sa position : les armes américaines ne doivent pas servir à frapper la capitale russe.

Une impasse diplomatique persistante

Derrière ce dosage subtil entre soutien militaire et mise en garde, transparaît une déception de plus en plus visible envers la Russie. Donald Trump affirme qu’une issue politique semblait envisageable il y a encore quelques mois, mais que les signaux envoyés à Moscou n’ont reçu aucun écho. Cette absence de dialogue nourrit désormais une stratégie plus offensive en apparence, mais qui reste encadrée par des lignes rouges.

En plaçant ses conditions, Trump tente de concilier deux impératifs : montrer à ses partenaires de l’OTAN que les États-Unis restent engagés, tout en contenant le risque d’un engrenage militaire plus large. Le message adressé à Kiev est donc clair : le soutien reste massif, mais n’est pas sans règles. Dans cette nouvelle phase, Washington cherche à garder la main, en imposant à ses alliés des limites qu’il juge indispensables pour éviter l’escalade.