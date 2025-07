Sahel : les djihadistes se mettent aux drones contre les armées

MQ-9 Reaper (Photo DR)

La guerre moderne connaît une transformation majeure avec l’essor des drones, des outils à la fois économiques et redoutables. Ces appareils, peu coûteux à produire, permettent de mener des attaques précises et destructrices sans exposer les soldats au danger. Leur accessibilité et leur efficacité en font une arme de choix, changeant la dynamique des conflits armés à travers le monde, notamment dans des régions instables comme le Sahel.

Les drones offrent une flexibilité inégalée : ils peuvent frapper des cibles à distance, minimisant les risques pour les opérateurs tout en maximisant les dégâts. Leur production à bas coût démocratise l’accès à une technologie autrefois réservée aux armées conventionnelles, permettant même à des groupes non étatiques de les utiliser pour des opérations offensives.

Publicité

Une menace croissante au Sahel

Au Sahel, les groupes armés, comme le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (GSIM), affilié à Al-Qaïda, exploitent cette technologie avec une efficacité alarmante. Depuis septembre 2023, les attaques par drones se sont multipliées, ciblant des bases militaires et des milices locales. Un rapport récent souligne une forte concentration de ces assauts entre mars et juin 2025, avec des frappes dévastatrices dans des zones comme Boulikessi, au Mali.

Les drones, initialement utilisés pour la surveillance ou la collecte de renseignements, ont évolué pour transporter des explosifs improvisés. Cette capacité a permis à des groupes comme le GSIM d’infliger des pertes significatives aux forces maliennes et burkinabè, redéfinissant les tactiques de combat dans la région.

Défis pour la sécurité régionale

Face à cette menace, les armées nationales peinent à s’adapter. Les drones, difficiles à détecter et à neutraliser, posent un défi stratégique majeur. Pour contrer leur prolifération, des investissements dans les technologies antidrones et une meilleure coordination régionale sont nécessaires. La montée en puissance de ces engins au Sahel illustre un tournant dans la guerre moderne, où l’innovation technologique redessine les équilibres de pouvoir.