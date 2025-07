Sénégal : Les Lionnes affrontent demain le pays hôte en quarts de finale

La suite du parcours des Lionnes du Sénégal à l’AfroBasket féminin 2025 les mènera droit vers un choc aux allures de finale anticipée. Après avoir balayé le Rwanda sur un score sans appel (80–37) lors des barrages, les Sénégalaises retrouvent dès jeudi soir les Éléphantes de Côte d’Ivoire, hôtesses du tournoi et leaders invaincues du groupe A. Ce quart de finale ne se jouera pas seulement sur le parquet du palais des sports d’Abidjan, mais aussi dans les tribunes, où la ferveur nationale promet d’être un facteur déterminant.

Portées par une Sokhna Ndiaye impressionnante d’adresse et de lucidité, les Sénégalaises ont imposé un jeu rapide, discipliné et dominateur face au Rwanda. Leurs enchaînements défensifs, leur rigueur sur les rebonds, et une circulation de balle nettement améliorée laissent entrevoir un potentiel de montée en puissance au moment où la compétition entre dans sa phase critique.

Une Côte d’Ivoire solide, boostée par l’enjeu national

Le défi sera de taille face à des Ivoiriennes qui n’ont laissé aucune chance à leurs adversaires dans la phase de groupe. Après une entame convaincante face à l’Égypte (75–63), les Éléphantes ont confirmé leur état de forme contre l’Angola (82–74), décrochant ainsi la première place de leur poule. Leur cohésion, combinée à une efficacité offensive constante, en fait une équipe difficile à faire déjouer, surtout dans un environnement où le soutien du public devient un sixième joueur.

La confrontation de ce jeudi promet d’être tactique autant que mentale. Les Lionnes devront non seulement gérer la pression des quarts, mais aussi contrer l’énergie que les joueuses ivoiriennes puiseront d’un stade acquis à leur cause. L’équipe sénégalaise, riche de son expérience et d’une culture de la gagne bien ancrée, peut néanmoins s’appuyer sur sa profondeur de banc pour surprendre.

Vers un potentiel classique face au Nigeria

En filigrane de cette confrontation, se dessine une autre perspective : une demi-finale qui pourrait opposer le Sénégal au Nigeria, triple champion en titre. Si les Lionnes franchissent l’obstacle ivoirien, elles pourraient retrouver leurs grandes rivales, offrant au public une affiche mythique du basket africain féminin. Ce scénario renforcerait la dramaturgie de cette compétition, en mettant face à face deux nations au palmarès étoffé et à l’histoire commune dense sur les parquets du continent.

Mais avant d’envisager ce possible classique, il faudra triompher du pays organisateur, une mission où la moindre erreur pourra être fatale. Le rendez-vous est donc pris ce jeudi soir, pour une rencontre où tout dépasse l’enjeu sportif : il sera question de fierté, de caractère, et d’endurance face à l’adversité. Les Lionnes ont déjà montré les crocs. Reste maintenant à rugir face au rugissement de tout un peuple.