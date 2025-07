Sénégal : Les premiers résultats encourageants du BFEM

Photo Unsplash

Malgré un contexte marqué par quelques incidents de fraude et des perturbations résiduelles, les premiers résultats du Brevet de Fin d’Études Moyennes (BFEM) de cette année laissent entrevoir des signes positifs. Avec un taux national provisoire au premier tour de 44,52 %, le Sénégal enregistre une amélioration notable par rapport à l’année précédente, où ce chiffre plafonnait à 39,45 %. Un rebond salué par les autorités éducatives qui y voient les fruits d’un encadrement renforcé et d’une mobilisation plus rigoureuse autour des examens.

Un taux en hausse malgré un contexte tendu

Cette progression de plus de cinq points intervient après une édition 2024 en léger recul, marquée par des performances moins homogènes selon les académies. La dynamique de cette année semble traduire une meilleure préparation globale, tant au niveau pédagogique qu’organisationnel. Pape Baba Diassé, directeur des examens, souligne que les efforts consentis pour sécuriser les centres ont permis de créer un climat plus stable malgré quelques cas isolés de fuites dans six académies. « C’est un bilan satisfaisant, malgré les difficultés rencontrées », a-t-il déclaré, en mentionnant que toutes les dispositions du premier tour ont été maintenues et renforcées pour le second.

En chiffres, 66 789 candidats, soit 36,30 % de l’effectif total, sont attendus pour les épreuves complémentaires. Cette seconde phase pourrait encore rehausser le taux global de réussite si les conditions de surveillance et de correction sont maintenues au même niveau d’exigence.

Sévère réponse face aux tentatives de fraude

La tenue des examens n’a pas été sans zones d’ombre. À Louga, un président de jury a officiellement déposé une plainte contre X à la suite d’une tentative d’introduction frauduleuse de sujets. Si les cas restent minoritaires, leur traitement est pris au sérieux. Pape Baba Diassé a rappelé que toute personne impliquée dans une opération de tricherie sera sanctionnée. « Pour les adultes, il y aura une suite pénale. Pour les élèves, les mesures varient selon le moment de la fraude : exclusion, ajournement ou annulation de l’admission sont possibles », a-t-il précisé. Ces réponses visent à préserver la crédibilité des épreuves et à dissuader toute récidive.

En plus de la réponse disciplinaire, les autorités ont mobilisé les inspecteurs d’académie pour dialoguer en amont avec les jurys, notamment sur la surveillance et la manipulation des épreuves. Ces échanges visent à limiter les vulnérabilités constatées les années précédentes, en s’appuyant sur les retours d’expérience de terrain.

Une reprise progressive de la dynamique de réussite

Au-delà des chiffres, le climat général autour du BFEM semble retrouver une certaine sérénité. Après plusieurs années de perturbations, les signes d’une stabilisation sont perceptibles. L’année scolaire, mieux structurée, a permis aux enseignants d’aller au bout des programmes dans la plupart des régions, et le retour progressif des évaluations continues dans certains établissements pourrait contribuer à renforcer les acquis.

Si la seconde session se déroule dans les mêmes conditions que la première, le taux final de réussite pourrait se rapprocher de celui de 2023 (76,30 %), qui reste la meilleure performance de ces trois dernières années. En attendant les résultats définitifs, les familles et les établissements peuvent déjà se réjouir d’un retour à des dynamiques plus rassurantes.