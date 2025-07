Sénégal : Meilleur élève malgré son handicap, Pape Natango est « Gaïndé de la performance »

À seulement 19 ans, Pape Natango Mbaye s’apprête à recevoir, ce jeudi à Dakar, la Médaille Gaïndé de la performance, remise par le chef de l’État Bassirou Diomaye Faye lors de la cérémonie du concours général. Ce tout nouveau prix, conçu pour célébrer l’excellence individuelle au service de la nation, distingue pour la première fois un jeune dont le courage défie les limites physiques et inspire tout un pays. Le lycéen de Ngane Saër, à Kaolack, a décroché son baccalauréat série S2 avec mention Bien, se hissant à la première place de son centre d’examen, malgré un handicap lourd : il ne peut se servir ni de ses bras ni de ses mains.

Loin des projecteurs habituels, Pape Natango s’est imposé comme un symbole de résilience. Chaque exercice, chaque devoir, chaque composition a été rédigé du pied, avec une précision et une discipline qui forcent le respect. Tandis que d’autres cherchent des raccourcis vers le succès, lui a gravé sa voie lettre après lettre, sur les copies d’examen comme dans la mémoire collective.

La performance comme affirmation de dignité

Ce que célèbre la distinction présidentielle, ce n’est pas seulement une réussite scolaire, c’est un acte de foi dans le pouvoir de l’effort. Le jeune homme ne s’est pas contenté de compenser son handicap, il a transformé chaque défi en levier. Son ascension ne repose pas sur des dispositifs spéciaux, mais sur une endurance au quotidien, une volonté farouche, et un rapport exigeant à la connaissance.

Alors que le Sénégal s’interroge sur l’avenir de son système éducatif, des voix comme celle de Pape Natango Mbaye apportent une réponse claire : l’excellence est possible, même dans l’adversité la plus brute. En honorant cette trajectoire, l’État reconnaît que la performance n’est pas qu’une question de notes, mais une question de combat, de persévérance et de dignité retrouvée.

Une médaille à la fois personnelle et collective

La Médaille Gaïndé de la performance, pensée comme une récompense républicaine pour celles et ceux qui tirent le pays vers le haut, trouve avec Pape Natango un premier lauréat à la hauteur de sa promesse. Cette distinction dépasse les cadres de l’école et touche à la représentation même de ce que le mérite signifie dans une société plurielle.

Dans les travées du concours général, où les plus brillants élèves sont chaque année applaudis, l’histoire de ce jeune homme aux pieds de lettrés marquera sans doute un tournant. Car derrière cette reconnaissance individuelle, c’est tout un appel à l’inclusion, à la transformation des regards et à l’élargissement des horizons éducatifs qui s’exprime. Le Sénégal célèbre un héros. Mais plus encore, il se regarde dans le miroir d’un courage qui ne s’écrit pas avec les mains.