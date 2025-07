Sénégal : Un troisième bateau d’urée pour sécuriser la campagne agricole

Photo: DR

Alors que la saison des pluies bat son plein dans plusieurs régions du pays, le Port autonome de Dakar a accueilli ce 15 juillet un troisième navire chargé de 26 250 tonnes d’urée perlé. Avec cette livraison, le volume total réceptionné depuis le démarrage du programme d’approvisionnement groupé atteint désormais 74 250 tonnes, un record qui illustre la volonté des autorités de garantir la disponibilité des intrants au bon moment. Porté par le président Bassirou Diomaye Faye et le Premier ministre Ousmane Sonko, le gouvernement cherche à faire de la campagne agricole 2025-2026 un levier de stabilité économique et de souveraineté alimentaire.

Ce vaste effort logistique s’inscrit dans une stratégie coordonnée par le ministère de l’Agriculture, de la Souveraineté Alimentaire et de l’Élevage, dirigé par le Dr Mabouba Diagne. L’objectif est clair : mettre à disposition des producteurs des engrais de qualité, acquis à des prix compétitifs grâce au Bulk Procurement Program (BPP), un mécanisme d’achat groupé sur les marchés internationaux. Ce dispositif offre au Sénégal un avantage crucial pour sécuriser ses besoins agricoles dans un contexte mondial marqué par la volatilité des prix.

130 milliards mobilisés pour le monde rural

Au cœur de cette dynamique, le gouvernement a dégagé une enveloppe exceptionnelle de 130 milliards FCFA. Ce budget se répartit entre l’acquisition d’engrais (63 milliards), l’achat de semences certifiées (42 milliards), et l’amélioration des infrastructures agricoles et des circuits de commercialisation. Cette allocation financière reflète une volonté de transformation du secteur rural, longtemps sous-financé et à la merci des aléas climatiques ou logistiques.

L’arrivée des cargaisons successives – 15 000 tonnes initialement, puis 33 000 tonnes fin juin, et maintenant 26 250 tonnes – témoigne d’une anticipation rare dans la gestion des campagnes agricoles. À mesure que les intrants sont livrés et redistribués à travers le territoire, les espoirs d’une récolte productive se renforcent, notamment dans les zones historiquement exposées à des retards de livraison.

Le défi de la transparence et de l’équité

Mais cette mobilisation inédite des ressources ne se fait pas sans accrocs. À Fatick, deux individus ont récemment été arrêtés pour un détournement présumé de 200 sacs d’engrais subventionnés. Cet épisode, qui a suscité l’indignation dans la région, rappelle que l’effort d’approvisionnement ne peut produire ses effets qu’à condition de s’accompagner d’une rigueur exemplaire dans la distribution. La réussite de la campagne dépend autant de la quantité livrée que de la capacité à faire parvenir les intrants aux véritables bénéficiaires, sans interférences illicites.

Alors que les livraisons se poursuivent et que les exploitants agricoles entrent dans la phase la plus intense de leur activité annuelle, le Sénégal semble avoir franchi un cap logistique. Reste désormais à traduire cet élan en résultats concrets sur le terrain. Pour les paysans, chaque sac d’urée est bien plus qu’un engrais : c’est une promesse de rendement, de revenus, et de dignité retrouvée face aux caprices de la dépendance extérieure.