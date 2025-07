Sénégal : Une centaine de milliards levée sur le marché de l’UEMOA

Photo Pixabay

Dans un climat budgétaire marqué par l’absence de perspectives claires avec les bailleurs internationaux, le Sénégal vient de franchir une étape significative en matière de financement interne. Le Trésor public a annoncé avoir levé 132 milliards de francs CFA sur le marché régional de l’UEMOA, à l’issue d’une opération d’émission de titres publics tenue le 21 juillet. Ce résultat, supérieur à l’objectif initial de 120 milliards, confirme l’appétit des investisseurs pour la dette sénégalaise malgré les incertitudes qui entourent les relations avec le Fonds monétaire international.

Une réponse au gel des financements extérieurs

Depuis l’élection de Bassirou Diomaye Faye, les négociations avec le FMI sont au point mort. Cette pause forcée dans les relations avec l’un des principaux partenaires financiers du pays oblige l’État à explorer des alternatives. L’appel à l’épargne régionale, via les émissions sur le marché de l’UEMOA, devient une solution de court et moyen terme pour boucler les besoins de trésorerie. En l’absence de décaissements extérieurs, ces opérations représentent une forme de financement plus immédiate et moins exposée à des conditionnalités politiques ou structurelles.

Le succès de cette levée s’explique notamment par la confiance maintenue du marché régional dans la capacité du Sénégal à honorer ses engagements. Avec un taux de couverture de plus de 150 %, les souscripteurs ont proposé bien plus que ce que le Trésor espérait mobiliser, preuve de la liquidité disponible dans la sous-région et de l’attractivité relative du rendement offert.

Des conditions de financement légèrement améliorées

Les maturités retenues pour cette opération s’étalent sur un, trois et cinq ans. Les rendements obtenus sont légèrement en baisse par rapport aux émissions antérieures, ce qui constitue une bonne nouvelle pour les finances publiques. Sur la tranche à un an, le taux moyen pondéré atteint 6,58 %, contre 6,69 % lors de la dernière levée. Pour l’échéance de trois ans, le rendement recule à 6,68 % contre 7,18 %. Enfin, la maturité la plus longue, à cinq ans, reste stable à 7,57 %.

Cette baisse des taux, bien que modeste, contribue à réduire le coût global du service de la dette intérieure. Elle pourrait s’expliquer par une anticipation de stabilisation macroéconomique, ou encore par la volonté des investisseurs institutionnels de sécuriser des placements dans un environnement régional jugé relativement sûr.

Un succès à relativiser face aux risques de surendettement

L’efficacité apparente de cette opération ne saurait occulter les défis structurels liés à l’accumulation de dette. À force de multiplier les émissions pour compenser l’absence d’appui budgétaire international, l’État pourrait se retrouver face à une charge de remboursement de plus en plus lourde. La dette intérieure, souvent plus chère et à échéance plus courte, exige une gestion rigoureuse pour éviter des tensions de liquidité futures.

De plus, une dépendance prolongée au marché sous-régional expose le pays à des effets d’éviction vis-à-vis du secteur privé, qui pourrait être confronté à un accès plus restreint au crédit bancaire ou à des taux moins favorables. Le succès de la mobilisation actuelle doit donc être lu comme un signal de confiance, mais aussi comme un rappel de la nécessité d’assainir les finances publiques et de relancer le dialogue avec les institutions financières internationales.

Dans une conjoncture où les marges de manœuvre se rétrécissent, cette opération réussie offre un souffle temporaire. Mais elle confirme aussi l’urgence d’une stratégie de financement plus durable, fondée sur une diversification des sources, une reprise des négociations suspendues et un encadrement plus strict de la dette à moyen terme.