Trump attaque Musk sur ses origines

ANDREW HARNIK/GETTY IMAGES VIA AFP

Donald Trump et Elon Musk ont longtemps affiché une entente stratégique, mêlant politique, innovation et communication. Mais cette relation, autrefois vantée comme un tandem gagnant entre la Maison-Blanche et la Silicon Valley, a basculé dans l’affrontement pur et dur. Désormais, les piques sont publiques, les rancunes personnelles, et les dossiers budgétaires servent d’armes de guerre.

Dans sa dernière sortie sur Truth Social, le candidat républicain s’en est violemment pris au patron de SpaceX et Tesla, l’accusant de dépendre massivement des aides de l’État fédéral. Une dépendance telle que, selon lui, sans ces subventions, Musk n’aurait d’autre choix que de « fermer boutique et retourner chez lui en Afrique du Sud ». Une attaque directe, teintée de mépris, qui marque une nouvelle escalade dans leur querelle.

Publicité

L’ironie est cinglante : celui qui avait chargé Musk de diriger DOGE, la commission chargée de tailler dans les dépenses publiques, le dépeint désormais comme le symbole même de la gabegie budgétaire. La rupture est totale, d’autant que Musk, de son côté, n’a pas mâché ses mots à propos du projet de loi budgétaire défendu par Trump, le qualifiant d’« abomination répugnante » et dénonçant un système où « les cochons se goinfrent ».

L’État américain au cœur des tensions

Au-delà des attaques personnelles, c’est la place de l’État fédéral dans l’économie qui cristallise le différend. Elon Musk, bien que se présentant comme un entrepreneur visionnaire et indépendant, bénéficie depuis des années de commandes massives de la NASA, de crédits d’impôt pour les véhicules électriques et de soutiens multiples à ses activités spatiales, automobiles et énergétiques.

Pour Donald Trump, cet appui public massif contredit l’image de self-made-man que Musk entretient. En période de restrictions budgétaires et de critiques sur le creusement de la dette, cette situation devient une opportunité politique. Le milliardaire devient ainsi le symbole d’un système accusé d’alimenter les profits privés avec l’argent des contribuables.

Le ton sarcastique utilisé par Trump, qui évoque la possibilité de supprimer les lancements de fusées et la production de voitures électriques pour faire des économies, en dit long sur son intention : saper l’image de Musk auprès des conservateurs, tout en mobilisant les électeurs hostiles aux dépenses fédérales perçues comme excessives.

Publicité

Une rivalité aux enjeux multiples

Ce duel dépasse le cadre d’une simple dispute entre deux figures publiques. Il illustre les tensions actuelles entre les élites économiques et le pouvoir politique, entre vision industrielle du futur et calculs électoraux. La querelle est d’autant plus symbolique que Musk et Trump ont chacun tenté, à leur manière, de redéfinir l’influence américaine dans le monde : l’un par ses fusées et ses satellites, l’autre par son slogan « America First ».

Aujourd’hui, leurs visions entrent en collision. Alors que Musk dénonce l’explosion du plafond de la dette et le bipartisme de façade à Washington, Trump riposte en ciblant directement les privilèges financiers dont bénéficie son ancien allié. Entre insinuations, menaces budgétaires et allusions aux origines sud-africaines du patron de Tesla, le ton s’est radicalement durci.