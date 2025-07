Ukraine : Trump promet des armes et avertit Poutine

Photo : NASA/Bill Ingalls

Depuis le début de sa campagne présidentielle, Donald Trump n’a cessé d’assurer qu’il pourrait mettre un terme à la guerre en Ukraine en moins de vingt-quatre heures, s’il était élu. Il affirmait pouvoir convaincre Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine de s’asseoir à la même table, puis d’imposer un accord de paix immédiat. Mais aujourd’hui, c’est une toute autre réalité qui se dessine à Washington. Face à l’enlisement du conflit et à l’échec des tractations, le président américain se tourne vers un soutien militaire massif à l’Ukraine, accompagné de menaces économiques envers les partenaires de Moscou.

Offensive diplomatique et soutien renforcé à Kiev

Loin de son discours de campagne, Donald Trump adopte désormais une posture d’appui militaire à grande échelle. Lors d’une déclaration depuis la Maison-Blanche le lundi, en présence du secrétaire général de l’OTAN, Mark Rutte, le président américain a annoncé l’envoi imminent de batteries antiaériennes Patriot et d’une vaste cargaison d’armements destinés aux forces ukrainiennes. « C’est une très grosse affaire que nous avons conclue. Des équipements militaires d’une valeur de plusieurs milliards de dollars vont être achetés aux États-Unis, aller à l’Otan, etc. et seront rapidement distribués sur le champ de bataille », a-t-il précisé.

Sans entrer dans les détails financiers, Trump insiste sur le fait que ce soutien n’alourdira pas le budget fédéral des États-Unis. Cette précision vise clairement à rassurer une partie de l’opinion publique américaine, toujours méfiante à l’idée de financer une guerre à l’étranger. Il s’agit aussi de démontrer que l’Amérique reste un acteur central du conflit, tout en se présentant comme gestionnaire habile des ressources nationales.

Une mise en garde adressée à Moscou

En parallèle de cette offensive diplomatique et logistique, le président américain a exprimé sa frustration vis-à-vis de son homologue russe. Selon lui, un compromis semblait envisageable il y a quelques mois, mais la Russie n’a pas donné suite. En réaction, il envisage d’introduire de nouvelles barrières commerciales ciblant les alliés économiques de Moscou. Si aucun terrain d’entente n’émerge dans les cinquante prochains jours, ces taxes atteindront, a-t-il prévenu, 100%.

Ce levier économique marque un tournant dans l’approche trumpienne : au lieu de s’appuyer uniquement sur la pression militaire ou diplomatique, il privilégie désormais des instruments commerciaux pour isoler indirectement la Russie. Il mise sur un effet domino, espérant que les partenaires de Moscou, confrontés à des coûts plus élevés, revoient leurs positions stratégiques.

Entre promesse de paix et logique de confrontation

Cette évolution démontre que l’ancien promoteur d’une résolution expresse du conflit a été rattrapé par les complexités de la scène internationale. Plutôt que de négocier un cessez-le-feu spectaculaire comme il l’avait promis, Trump choisit une approche plus technique et offensive : renforcer les capacités de l’armée ukrainienne tout en exerçant une pression économique sur les réseaux de soutien russe.

En s’éloignant de sa promesse initiale, le président américain affiche désormais la volonté de prolonger l’effort de guerre, du moins jusqu’à ce que le rapport de force soit plus favorable à Kiev. Il cherche ainsi à montrer qu’il agit, qu’il anticipe, et surtout qu’il reste maître du calendrier diplomatique. Mais à mesure que le conflit se prolonge, l’écart se creuse entre les slogans électoraux et les actes concrets, révélant les limites du volontarisme présidentiel face à un conflit enraciné.