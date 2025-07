Armement au Maghreb: une usine bientôt une réalité

WhAP 8×8 (DR)

Le secteur de la défense au Maroc prend un tournant stratégique avec l’implantation de la première usine nationale de production de véhicules blindés. Ce projet phare, né d’un partenariat avec la société indienne Tata Advanced Systems Limited (TASL), est un levier important dans l’objectif de renforcer l’autosuffisance militaire du pays. La nouvelle usine, située dans la commune de Berrechid, est un symbole de l’engagement du Maroc à moderniser ses capacités militaires, en particulier dans le domaine des véhicules blindés, une priorité pour les autorités marocaines.

Une production locale pour un véhicule de combat moderne

L’usine, baptisée TATA Advanced Systems Maroc (TASM), sera le site de fabrication du WhAP 8×8, un véhicule de combat amphibie conçu pour opérer dans des conditions difficiles. Ce modèle, également connu sous le nom de Kestrel, est capable de naviguer aussi bien sur des terrains solides que sur des surfaces aquatiques, ce qui en fait un atout précieux pour les forces armées royales marocaines (FAR). La capacité de production de l’usine sera de 100 véhicules par an, dont 150 seront destinés aux FAR dans différentes configurations. Ce projet vise à répondre aux besoins de défense du Maroc tout en soutenant l’économie locale grâce à un taux d’intégration de 35 %, qui atteindra 50 % à terme.

Un projet à fort impact économique et social

Le programme de production du WhAP 8×8 ne se limite pas uniquement à renforcer la capacité militaire du pays. Il génère également un impact économique notable. En effet, la construction de l’usine TASM créera une centaine d’emplois directs et près de 250 emplois indirects, soutenant ainsi la croissance économique locale. La collaboration avec TASL, un acteur majeur de l’industrie de défense, souligne également la volonté du Maroc de renforcer ses relations économiques avec l’Inde et de se positionner comme un acteur clé dans le développement de technologies militaires avancées en Afrique.

Une stratégie de défense locale ambitieuse

Ce projet ne représente qu’une étape dans la stratégie plus large du Maroc pour devenir plus indépendant en matière de défense. L’investissement dans des infrastructures locales pour la production de véhicules blindés fait partie d’un objectif plus vaste de modernisation de l’armée et de réduction de la dépendance vis-à-vis des fournisseurs étrangers. À l’heure où les enjeux sécuritaires en Afrique sont de plus en plus complexes, le Maroc entend se doter des moyens nécessaires pour assurer sa souveraineté et sa sécurité nationale. Ce partenariat avec TASL marque ainsi une avancée importante, non seulement pour l’industrie de défense du pays, mais aussi pour son économie en plein développement.