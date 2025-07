Un F‑35C de la marine américaine s’écrase près de la base de Lemoore en Californie

Photo d'illustration : DR

Mercredi 30 juillet en soirée, un chasseur furtif F‑35C de la marine américaine, rattaché à l’escadrille VFA‑125 « Rough Raiders », s’est écrasé à proximité immédiate de la Naval Air Station Lemoore, dans le centre de la Californie. L’accident est survenu vers 18 h 40, dans un champ de coton situé au nord de la base, où l’appareil a pris feu dans les instants qui ont suivi l’impact.

Le pilote, seul à bord, a réussi à s’éjecter avant le crash et a été retrouvé sain et sauf dans un champ voisin. Pris en charge par les secours, il a été transporté à l’hôpital pour des examens de routine. Son état de santé n’inspire pas d’inquiétude à ce stade. Aucun dommage n’a été signalé parmi le personnel au sol, civil ou militaire.

Publicité

Sur place, les services d’intervention ont rapidement déployé des moyens pour contenir l’incendie déclenché par l’explosion de l’appareil. L’accès difficile à la zone, en plein secteur agricole, a nécessité l’usage de bulldozers afin de permettre aux véhicules d’urgence d’atteindre l’épave. L’incendie, qui s’est propagé sur plusieurs hectares, a pu être maîtrisé en une dizaine de minutes.

Une enquête ouverte sur un appareil aux capacités sensibles

L’origine du crash reste inconnue. Une enquête interne a été ouverte afin de déterminer les causes possibles, qu’elles soient techniques, humaines ou environnementales. L’appareil concerné appartient à la dernière génération des chasseurs furtifs conçus pour les forces navales, avec une capacité d’atterrissage sur porte-avions et un profil aérodynamique optimisé pour les opérations de longue durée.

Le F‑35C Lightning II est l’un des modèles les plus sophistiqués du programme développé par Lockheed Martin, combinant furtivité, fusion de données avancée et interopérabilité réseau. Ces caractéristiques en font un pilier stratégique pour les opérations navales de haute intensité, mais également un appareil complexe à entretenir et à piloter. Ce n’est pas la première fois qu’un incident de ce type survient avec un appareil de cette catégorie, comme en témoigne la liste croissante d’accidents impliquant le F‑35.

Des incidents récurrents sur fond de défis opérationnels

Cet accident s’inscrit dans une série d’incidents survenus ces dernières années autour du F‑35, toutes versions confondues. En septembre 2023, un autre F‑35B s’était abîmé en Caroline du Sud, déclenchant une recherche de plusieurs heures avant la découverte de l’épave. Si la plupart de ces événements se soldent sans pertes humaines, ils alimentent un débat sur la fiabilité opérationnelle et le coût réel de ce programme de défense à plusieurs centaines de milliards de dollars.

Publicité

L’accident en Californie soulève à nouveau la question de la maintenance des avions de chasse de nouvelle génération et de la formation continue des pilotes affectés à ce type de matériel. Au sein même du Pentagone, certains analystes ont exprimé des réserves sur la disponibilité réelle de ces appareils en conditions de combat prolongé. Pour les pays alliés qui ont acquis des F‑35, comme le montre cette carte des utilisateurs du Lightning II, les implications en matière de sécurité, de logistique et de doctrine aérienne sont également à surveiller. La suite de l’enquête devrait permettre de mieux cerner les causes de l’accident, et éventuellement d’adapter les procédures de vol ou les dispositifs techniques en fonction des conclusions.