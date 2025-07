Sénégal : Le Président Faye annonce un concours de Maths pour la rentrée prochaine

Bassirou Diomaye Faye (DR)

Ce jeudi matin, dans une salle comble du Grand Théâtre Doudou Ndiaye Rose, 120 élèves ont été honorés à l’occasion de la cérémonie du Concours général 2025. L’événement, rituel d’excellence dans le paysage éducatif sénégalais, a été marqué cette année par une déclaration symbolique du président Bassirou Diomaye Faye. Lors de son allocution, le chef de l’État a annoncé l’instauration d’un concours national de mathématiques, de sciences et de technologies, qui verra le jour dès la rentrée scolaire 2025-2026.

Destiné aux élèves de CM2 jusqu’à la Terminale, ce nouveau dispositif vise à réveiller un intérêt profond pour les disciplines scientifiques, souvent redoutées, parfois négligées. En les intégrant au cœur d’un défi national, le Président cherche à transformer la relation entre les jeunes et le savoir technique. Il ne s’agira plus seulement d’apprendre pour réussir un examen, mais de résoudre, créer, inventer — bref, d’oser penser autrement.

Redonner aux sciences leur place dans l’imaginaire scolaire

En ciblant les mathématiques, les technologies et le numérique, Bassirou Diomaye Faye envoie un signal fort : l’école sénégalaise doit devenir un vivier de compétences capables de répondre aux défis techniques du XXIe siècle. L’ambition affichée est d’encourager l’acquisition d’un esprit logique, critique et curieux, chez des enfants de plus en plus connectés mais pas toujours orientés vers la science.

Ce concours vise aussi à démocratiser l’accès à l’excellence scientifique. Il ne sera pas réservé aux lycées d’élite ou aux grands centres urbains, mais ouvert à tous les territoires. À travers cette initiative, chaque élève, qu’il soit à Podor, Ziguinchor ou Kédougou, pourra se projeter dans un avenir où les chiffres, les algorithmes et les expériences de laboratoire deviennent autant d’outils de réalisation personnelle.

Un outil de transformation éducative en puissance

Si le Concours général met à l’honneur les plus brillants chaque année, le concours annoncé par le président Faye entend jouer sur un autre registre : l’enthousiasme collectif. En valorisant l’effort intellectuel dans des domaines trop souvent considérés comme austères, il cherche à faire de la réussite en sciences une aventure valorisante, presque ludique. « Cette inclusion donnera à chaque élève l’envie d’apprendre et de maîtriser les mathématiques, les sciences, les technologies, le numérique… », a déclaré le chef de l’État avec une tonalité pédagogique assumée.

Cette décision pourrait, à terme, rééquilibrer les filières dans un système où les séries littéraires sont encore majoritaires. Elle pourrait aussi nourrir des vocations précoces, là où les talents scientifiques naissent souvent sans être détectés. L’enjeu est donc autant éducatif que stratégique : préparer une génération d’ingénieurs, de chercheurs, de codeurs et de bâtisseurs qui contribueront à la transformation du pays avec méthode, rigueur et imagination. Un défi immense, mais dont la graine vient d’être semée.