USA: Musk, bientôt de retour en politique ?

Elon Musk a occupé un poste stratégique au sein de l’administration Trump en dirigeant le D.O.G.E (Department of Government Efficiency), une structure gouvernementale dédiée à la réduction des dépenses publiques. Cependant, l’entrepreneur milliardaire a brusquement quitté ses responsabilités pour se recentrer sur ses activités industrielles, notamment Tesla, dont les actions avaient subi une chute significative durant sa période d’engagement politique.

Cette expérience gouvernementale semble avoir nourri de nouvelles ambitions chez le magnat de la technologie, qui a récemment annoncé la création de l’America Party, sa propre formation politique alternative. Selon les informations révélées par Bloomberg, l’ancien patron du D.O.G.E envisagerait sérieusement un retour dans l’arène politique américaine, moins de deux mois après sa sortie fracassante de la Maison Blanche.

Rupture avec l’establishment républicain

Cette perspective, très sérieuse, aurait été évoquée par les dirigeants de SpaceX au sein de documents qui ont été envoyés aux investisseurs. Initialement proche allié et généreux financeur de la campagne républicaine de 2024, le dirigeant d’entreprise s’est progressivement éloigné du président Trump en raison de divergences fondamentales sur la gestion budgétaire.

Ironiquement, ces désaccords portaient précisément sur les questions de déficit public, alors même que Musk avait été mandaté pour optimiser les dépenses gouvernementales. Une rupture inattendue, mais brutale, sur laquelle Musk appuie et continue de jouer, même si de son côté, Trump et son administration ne se laissent pas faire. On se souvient des menaces du gouvernement de renvoyer Elon Musk en Afrique du Sud, son pays d’origine.

Stratégie électorale et implications pour 2026

De son côté, Musk lui, a annoncé et confirmé sa volonté de lancer un nouveau parti politique. Le milliardaire naturalisé américain concentre sa stratégie sur les élections législatives de mi-mandat prévues en novembre 2026. Pour rappel, il ne pourra jamais se présenter aux élections présidentielles. Il semble toutefois qu’il veuille prendre du poids au niveau des États ainsi qu’au niveau local.

Pour les républicains, l’émergence de l’America Party représente un défi électoral majeur. Dans un système bipartite traditionnel, cette troisième voie pourrait fragmenter l’électorat conservateur et compromettre la fragile majorité républicaine au Congrès. L’obtention même de quelques élus seulement pourrait faire basculer l’équilibre et handicaper considérablement le clan Trump, qui pour faire voter certaines lois importantes, pourrait alors manquer de ne serait-ce qu’une seule voix.