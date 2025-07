USA : Trump menace de retirer la citoyenneté à une actrice

PHOTO : REUTERS / LEAH MILLIS

Donald Trump a longtemps adopté une posture combative face à ses détracteurs, ne reculant jamais devant des réponses tranchantes, souvent marquées par des propos provocateurs. Plutôt que de calmer les tensions, il choisit fréquemment de renforcer ses positions en ripostant avec vigueur, donnant à ses opposants des raisons de s’inquiéter de ses réactions. Ce 12 juillet, cette tendance s’est une nouvelle fois manifestée dans une déclaration choc visant Rosie O’Donnell, actrice et critique ouverte de Trump.

Une cible devenue symbole de la contestation

Rosie O’Donnell s’est affirmée comme une voix forte contre Donald Trump, n’hésitant pas à dénoncer ses choix politiques, en particulier la récente loi budgétaire adoptée par le Congrès. Elle a choisi de s’établir en Irlande, ce qui a nourri les tensions avec Trump. Ce dernier a profité de cette situation pour élever le débat au-delà des critiques habituelles, allant jusqu’à remettre en question son droit à la citoyenneté américaine. Il a déclaré sur Truth Social : « Puisque Rosie O’Donnell ne représente pas l’intérêt supérieur de notre grand pays, j’envisage sérieusement de lui retirer sa citoyenneté. » En la qualifiant de menace pour la société, il a souligné son refus de tolérer ce qu’il perçoit comme une opposition nuisible.

Une méthode de confrontation qui ne connaît pas de limites

La menace de retirer la citoyenneté à un citoyen, est une démarche extrême et rarement envisagée. Cette posture témoigne d’une méthode bien connue chez Trump : user de l’intimidation et de propos percutants pour déstabiliser ses adversaires. En pointant du doigt l’Irlande, il accentue le message en suggérant qu’en dehors des États-Unis, l’actrice pourrait trouver refuge ailleurs, une manière implicite d’exiler montre le climat de confrontation virulente qui caractérise souvent les échanges impliquant Trump.

Un risque pour le débat démocratique et les droits civiques

Au-delà de la polémique immédiate, cette déclaration soulève d’importantes interrogations sur le respect des droits fondamentaux, notamment la liberté d’expression et la protection de la citoyenneté. Remettre en cause la nationalité d’une personne en raison de ses opinions politiques franchit une limite qui met en péril les principes démocratiques. Par ailleurs, cela alimente les divisions au sein d’une société déjà fragmentée, renforçant les tensions et les oppositions frontales. En jouant sur ces registres, Donald Trump attise des conflits dont les conséquences pourraient s’étendre bien au-delà des personnalités directement concernées.

Cet épisode met en lumière une nouvelle fois la nature conflictuelle des débats politiques actuels, où les attaques personnelles prennent parfois le pas sur la recherche de solutions communes. Il rappelle aussi à quel point la scène politique américaine est aujourd’hui marquée par des confrontations d’une intensité exceptionnelle, portant atteinte à l’équilibre démocratique et à la cohésion sociale.