USA: Trump s’agace et critique le Congrès

© Carlos Barria, Reuters

L’économie américaine traverse une période critique avec une dette fédérale qui a explosé pour atteindre 36 200 milliards de dollars, représentant presque un doublement en une décennie. Cette situation financière alarmante fait craindre un défaut de paiement potentiel, poussant l’administration Trump à envisager un nouveau relèvement du plafond d’endettement.

Cependant, cette stratégie rencontre une opposition farouche, notamment de la part d’Elon Musk, qui dénonce publiquement le président et les élus républicains favorables à cette approche, les accusant de précipiter l’Amérique vers une catastrophe économique. D’ailleurs, les fractures au sein du parti républicain se sont révélées au grand jour lors des débats parlementaires.

Blocage parlementaire et manœuvres politiques

Le processus législatif s’est enlisé mercredi à la Chambre des représentants. Les républicains n’ont pas réussi à rassembler suffisamment de voix pour faire avancer leur projet budgétaire titanesque. Malgré l’approbation serrée du Sénat, cinq élus conservateurs ont maintenu leur opposition, suffisant pour faire échouer le texte dans une chambre où la majorité présidentielle ne dispose que de huit sièges d’avance.

Mike Johnson, président de la Chambre, a tenté toute la nuit de convaincre les récalcitrants, gardant le scrutin ouvert indéfiniment. Les élus dissidents, comme Keith Self du Texas, invoquent des considérations morales et leur engagement à réduire la dette nationale pour justifier leur refus (un peu à l’image de ce que prône Elon Musk).

Conséquences sociales et économiques controversées

L’analyse du Bureau budgétaire du Congrès révèle l’ampleur des enjeux financiers : le projet ajouterait 3 400 milliards de dollars à la dette d’ici 2034, principalement à travers la prolongation de réductions fiscales qui bénéficient surtout aux personnes les plus riches du pays. Pour compenser ce coût, le gouvernement Trump aimerait réduire les dépenses associées aux programmes sociaux que sont Medicaid et le programme alimentaire SNAP, qui touche les populations les plus vulnérables.