Maghreb : une annonce qui va ravir les salariés

Alger (ABDO SHANAN - L'OBS)

Dans le rythme soutenu du monde professionnel, les jours de congé tombent comme une pluie bienfaisante sur un sol desséché. Pour les salariés, ils représentent une chance précieuse de souffler, de se recentrer sur la famille ou tout simplement de récupérer après une longue période de travail intensif. Ces pauses permettent non seulement de préserver la santé mentale et physique, mais aussi d’entretenir la motivation au sein des équipes. En Algérie, la nouvelle tombée récemment sonne comme un cadeau bienvenu pour tous les employés, quels que soient leurs secteurs d’activité.

Repos élargi à toutes les catégories professionnelles

À l’occasion des festivités de l’Indépendance du pays, combinées cette année avec la commémoration religieuse de l’Achoura, les autorités algériennes ont décidé d’accorder deux jours de repos rémunérés à l’ensemble des travailleurs. Il s’agit des samedi 5 et dimanche 6 juillet 2025. Cette décision, annoncée conjointement par la Direction générale de la fonction publique et le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, couvre tous les domaines d’activité et ne fait aucune distinction entre les statuts : personnel de l’administration, employés d’offices publics, agents du secteur privé, tous sont concernés.

Publicité

Ce double congé exceptionnel s’ajoute au calendrier habituel et représente une marque de considération à l’endroit de ceux qui, chaque jour, participent au fonctionnement du pays. Pour de nombreux foyers, c’est une occasion supplémentaire de se retrouver, de partager des moments importants ou simplement de profiter d’un week-end prolongé sans pression.

Des services maintenus pour assurer l’essentiel

Si la majorité des structures bénéficieront de cette mesure, certaines devront tout de même maintenir une présence pour assurer la continuité des fonctions indispensables. Il reviendra aux établissements concernés de mettre en place des équipes en rotation ou des dispositifs de permanence. Ce principe concerne notamment les services liés à la santé, à la sécurité, aux transports ou à la gestion des infrastructures stratégiques.

Cette organisation vise à garantir que la vie quotidienne des citoyens ne soit pas perturbée, tout en permettant au plus grand nombre de profiter du répit offert. C’est un équilibre recherché entre la nécessité de préserver des services actifs et le droit au repos pour les agents qui y contribuent.

Un signal apprécié dans un climat professionnel exigeant

Face au contexte économique et social tendu, cette mesure tombe à point nommé. Sans prétendre résoudre les revendications profondes liées au monde du travail, elle envoie un message clair : celui d’une reconnaissance temporaire mais tangible des efforts déployés par les salariés. Pour beaucoup, cette pause constitue un souffle bienvenu, une occasion de relâcher la pression et de se consacrer à des priorités personnelles.

Publicité

Alors que les appels à une amélioration des conditions de travail se multiplient, une telle initiative montre qu’il est encore possible d’agir en faveur du bien-être des employés, même à petite échelle. Ce début de mois de juillet offrira ainsi un moment de répit collectif, accueilli avec enthousiasme par une large majorité de la population active.