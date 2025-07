Visas : les États-Unis frappent le Niger en raison de préoccupations sécuritaires

Photo Unsplash

Depuis le 25 juillet, les services consulaires américains à Niamey sont interrompus pour plusieurs catégories de visas, touchant notamment les étudiants, les visiteurs et les travailleurs temporaires.

Suspension partielle mais significative des services consulaires

Les États-Unis ont décidé de suspendre la délivrance de visas à leur ambassade au Niger, limitant l’accès à plusieurs catégories de visas immigrants et non-immigrants, selon un câble diplomatique interne du Département d’État, consulté par Reuters et repris notamment par le site trt.global, média international basé en Turquie. Bien que cette mesure ne concerne pas l’ensemble des visas existants — certaines catégories diplomatiques ou d’urgence pouvant être exemptées — elle impacte une large part des demandes de ressortissants nigériens.

Publicité

Le câble, daté du 25 juillet, ne fournit pas de justification explicite, mais il indique que cette suspension restera en vigueur tant que Washington n’aura pas résolu certaines « préoccupations » avec le gouvernement nigérien. En parallèle, les postes consulaires américains dans d’autres pays ont reçu pour instruction d’appliquer une surveillance accrue lors de l’examen des demandes de visas non-immigrants en provenance du Niger.

Des dépassements de séjour pointés du doigt

Les autorités américaines s’inquiètent notamment des taux élevés de dépassement de séjour parmi les ressortissants nigériens. Le câble mentionne un taux de 8 % pour les visas de visiteur (B1/B2) et un taux de 27 % pour les visas étudiants et d’échange (F, J). Ces chiffres, considérés comme supérieurs aux seuils tolérés par l’administration, renforcent la vigilance des services de l’immigration.

Un porte-parole du Département d’État a déclaré que cette décision s’inscrivait dans la volonté de protéger la sécurité nationale, ajoutant que l’administration du président Donald Trump « se concentre sur la protection de notre nation et de nos citoyens en maintenant les normes les plus élevées de sécurité nationale et de sûreté publique à travers notre processus de visa ».

Un contexte diplomatique et sécuritaire tendu

Cette suspension intervient dans un climat régional marqué par une redéfinition des alliances. Le Niger, membre de l’Alliance des États du Sahel (AES), s’est éloigné de plusieurs partenaires occidentaux, notamment en matière de coopération militaire. Les tensions entre les autorités nigériennes et les États-Unis se sont accentuées depuis le renversement du président Mohamed Bazoum en 2023, suivi par le départ des troupes américaines du territoire nigérien.

Publicité

Les conséquences pratiques de cette mesure pourraient être importantes, notamment pour les étudiants nigériens souhaitant entamer un cursus aux États-Unis ou pour les familles engagées dans des procédures de regroupement. À ce stade, aucune initiative diplomatique bilatérale n’a été annoncée pour lever cette suspension. La suite des relations américano-nigériennes dépendra en partie de la capacité des deux gouvernements à rétablir un dialogue constructif dans les semaines à venir.