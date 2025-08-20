Afrique : les visas américains temporairement suspendus au Zimbabwe

Photo d'illustration

Les ressortissants zimbabwéens devront faire avec une contrainte venant des USA. En effet, Les USA ont annoncé la suspension temporaire du traitement de la plupart des visas à l’ambassade américaine de Harare. Comme le rapporte Reuters, cette décision a été motivée par des préoccupations non précisées concernant le gouvernement local, selon un communiqué publié sur X par l’ambassade.

L’annonce précise que cette suspension ne constitue pas une interdiction de voyager et que tous les visas déjà délivrés restent valables. Les demandeurs de visas devront attendre que les services reprennent, mais aucune date de reprise n’a encore été communiquée.

Cette mesure s’inscrit dans un contexte plus large de vigilance américaine vis-à-vis des visas, qui remonte à des décisions antérieures de restriction des voyages en provenance de certains pays africains. L’objectif officiel de Washington est de prévenir le dépassement de la durée de validité des visas et leur utilisation abusive.

Pour le moment, les autorités zimbabwéennes n’ont pas encore réagi publiquement à cette décision. Certains analystes soulignent que cette suspension temporaire pourrait aussi accroître l’incertitude pour les étudiants, hommes d’affaires et voyageurs fréquents. Reuters rappelle que la suspension concerne surtout les services de visa dits « de routine », et que d’autres catégories de visas pourraient ne pas être affectées. La situation reste donc à suivre.