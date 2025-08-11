Afrique : mauvaise nouvelle pour Vincent Bolloré avec Canal+

Vincent Bolloré (Thomas Padilla/MAXPPP)

Le groupe Canal+, contrôlé par le milliardaire français Vincent Bolloré à travers Vivendi SE, traverse une zone de turbulence au Ghana. Selon Billionaires Africa , l’entreprise pourrait voir son implantation dans le pays remise en cause après une décision ferme des autorités ghanéennes.

L’Autorité nationale des communications a ordonné la suspension des activités locales de MultiChoice Ghana, filiale du géant africain de la télévision payante MultiChoice Group Ltd., en raison d’un différend sur les tarifs appliqués aux abonnés. Le régulateur reproche à l’opérateur de ne pas avoir appliqué une baisse de 30 % sur les prix avant la date limite fixée au 7 août.

Le ton est monté rapidement. Les autorités ont accordé à MultiChoice un délai de 30 jours, soit jusqu’au 8 septembre, pour se conformer à la demande. En cas de refus, la sanction pourrait aller jusqu’au retrait pur et simple de la licence de diffusion.

Pour Canal+, cette affaire tombe à un moment stratégique. Le groupe français a manifesté son intérêt pour prendre le contrôle de MultiChoice, leader incontesté de la télévision payante sur le continent. Une fermeture prolongée au Ghana affaiblirait non seulement les revenus locaux, mais pourrait aussi compliquer les ambitions de Bolloré sur le marché africain, où la concurrence s’intensifie.

Au-delà du conflit tarifaire, cette crise illustre la vigilance accrue de certains régulateurs africains sur les conditions d’accès aux services audiovisuels. Elle rappelle aussi que les géants internationaux doivent composer avec des environnements réglementaires parfois imprévisibles, même sur des marchés où la demande reste forte.