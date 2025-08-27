Afrique : voici les 3 plus grands clients commerciaux de la Chine

Photo Wikimedias

Les échanges commerciaux entre la Chine et le continent africain franchissent un nouveau cap. Selon les données publiées par Business Insider, trois pays se démarquent comme les principaux partenaires africains de Pékin : le Nigeria, l’Afrique du Sud et l’Égypte. Ces marchés, à forte croissance démographique et dotés de puissants bassins de consommation, constituent désormais des points d’ancrage stratégiques pour l’économie chinoise.

En 2025, les exportations chinoises vers l’Afrique ont progressé de 25 % en un an pour atteindre 122 milliards de dollars. Cette performance dépasse celle enregistrée dans les autres régions du monde. Si la tendance se maintient, les flux commerciaux entre les deux parties devraient franchir pour la première fois la barre des 200 milliards de dollars, confirmant la Chine comme premier partenaire du continent pour la quinzième année consécutive.

Cette dynamique repose principalement sur deux leviers. D’une part, l’essor de la demande africaine en produits manufacturés, qu’il s’agisse de matériaux pour les infrastructures, d’équipements technologiques ou de biens de consommation. D’autre part, la montée en puissance de grandes économies africaines qui offrent à Pékin un accès privilégié à des marchés de masse. Le Nigeria, première puissance démographique du continent, représente un débouché majeur. L’Afrique du Sud, avec son tissu industriel développé, et l’Égypte, grâce à sa position géographique stratégique, complètent ce trio.

Au-delà des chiffres, ces échanges révèlent une interdépendance croissante. Pour l’Afrique, l’offre chinoise répond à un besoin pressant de biens abordables et d’investissements en infrastructures. Pour Pékin, il s’agit d’asseoir une présence durable dans une région où la compétition avec d’autres puissances, notamment occidentales et moyen-orientales, s’intensifie.

Les prochaines années devraient donc être décisives. Le dépassement du seuil des 200 milliards de dollars attendu par les analystes marquerait non seulement une étape symbolique mais aussi une confirmation du rôle central que joue l’Afrique dans la stratégie commerciale de la Chine.