Après Poutine, Zelensky va rencontrer Trump

Volodymyr Zelensky (AP Photo)

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a confirmé qu’il se rendra lundi à Washington pour s’entretenir avec Donald Trump. Cette rencontre intervient deux jours après le sommet entre le président américain et Vladimir Poutine en Alaska, centré sur la guerre en Ukraine et les perspectives de cessez-le-feu.

Une rencontre à Washington dans un climat incertain

Samedi, le chef de l’État ukrainien a annoncé sur son compte X qu’il rencontrera Donald Trump au début de la semaine. L’objectif affiché est de discuter des conditions possibles d’un règlement du conflit armé, alors que les fronts restent actifs dans l’Est de l’Ukraine.

Lors d’un appel téléphonique, le président américain aurait transmis à Volodymyr Zelensky les points saillants de son entretien avec Vladimir Poutine. Selon les propos rapportés, deux aspects majeurs n’ont pas trouvé d’issue, ce qui empêche pour l’instant toute entente globale. Des informations complémentaires pourraient être publiées à l’issue du rendez-vous de Washington, qui retient déjà l’attention des chancelleries européennes.

Des progrès limités après le sommet d’Anchorage

La rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine à Anchorage s’est soldée par des déclarations prudentes. « Pas d’accord, jusqu’à ce qu’il y ait un accord », a résumé le président américain, mettant en avant quelques avancées mais sans percée décisive. Cette formule illustre la difficulté à rapprocher des positions encore très éloignées. La Commission européenne a confirmé que plusieurs dirigeants du continent ont été informés des discussions entre les deux puissances.

Le suivi de ces échanges sera déterminant pour la suite des efforts diplomatiques. Ce contexte pourrait offrir un point d’entrée à des initiatives multilatérales visant à relancer le dialogue, notamment dans les enceintes internationales. La rencontre prévue lundi à Washington marquera une nouvelle étape dans la séquence diplomatique autour de la guerre en Ukraine, sans garantie de percée immédiate.