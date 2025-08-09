Armement : ce pays s’apprête à mobiliser 160 millions $ pour l’achat de blindés US

Armée canadienne (photo dr)

Le Canada s’apprête à moderniser ses capacités terrestres grâce à une nouvelle acquisition auprès des États-Unis. Comme le rapporte Opex360 , la Defense Security Cooperation Agency, qui supervise les exportations militaires américaines, a donné son feu vert pour la vente de 60 véhicules tactiques légers supplémentaires au profit des forces armées canadiennes.

Ce contrat, évalué à 160 millions de dollars inclut également des équipements de communication, des pièces de rechange ainsi qu’un soutien technique pour la maintenance. Cette approche globale vise à garantir la disponibilité opérationnelle des véhicules sur le long terme, un point crucial pour un pays dont les forces sont régulièrement sollicitées sur des terrains variés, allant des missions de l’OTAN aux opérations de secours en cas de catastrophe naturelle.

Construit par le fabricant américain AM General, ce modèle de véhicule tactique est réputé pour sa robustesse et sa capacité d’adaptation à différents environnements. Pour Ottawa, cet achat s’inscrit dans une stratégie plus large de modernisation militaire, alors que les enjeux sécuritaires et géopolitiques évoluent rapidement, notamment dans le contexte des engagements internationaux du Canada.

En choisissant de renforcer sa flotte blindée, le pays investit non seulement dans sa défense, mais aussi dans sa capacité à répondre efficacement aux crises futures, qu’elles soient militaires ou humanitaires.