Armement : course industrielle pour fournir des drones de combat à l’Allemagne

Le secteur de la défense allemand pourrait bientôt franchir une nouvelle étape dans la modernisation de ses capacités aériennes. Le groupe Rheinmetall, déjà actif dans plusieurs programmes de haute technologie, étudie actuellement des alliances avec trois grands industriels américains pour répondre aux besoins de la Luftwaffe en matière de drones de combat collaboratifs (CCA – Combat Collaborative Aircraft). Selon son PDG Armin Papperger, la Bundeswehr pourrait avoir besoin d’environ 400 appareils de ce type, un volume qui représente un enjeu stratégique majeur pour l’industrie européenne.

Trois candidats américains en lice

Si Rheinmetall collabore déjà avec l’américain Anduril sur d’autres projets – notamment la production conjointe de missiles Barracuda et le développement de moteurs-fusées à propergol solide pour le marché européen – rien n’indique pour l’instant que cette coopération s’étendra aux drones CCA destinés à l’armée allemande. Le groupe de Düsseldorf échange également avec Lockheed Martin et Boeing, deux autres acteurs majeurs du secteur, pour déterminer la meilleure formule industrielle.

La rapidité de livraison est l’un des critères déterminants mis en avant par Armin Papperger. Les industriels ayant déjà une expérience opérationnelle dans le domaine des drones de combat pourraient bénéficier d’un avantage compétitif. Dans le schéma envisagé, un partenaire américain pourrait capter 30 à 40 % de la valeur ajoutée du programme, le reste revenant à des acteurs européens.

Des contraintes européennes à respecter

Le cadre réglementaire de l’Union européenne pourrait influencer le choix final. Le dispositif SAFE (Support to Ammunition and armament Financing in Europe) conditionne en effet l’octroi de prêts pour l’achat d’équipements militaires au fait que moins de 35 % des composants soient d’origine extra-européenne. Cette règle vise à préserver la souveraineté industrielle du continent tout en permettant l’intégration de technologies étrangères stratégiques.

Selon des informations du média spécialisé Hartpunkt, Rheinmetall viserait une participation majoritaire dans un pôle européen dédié, en y intégrant des technologies américaines adaptées aux besoins de la Bundeswehr.

Une concurrence déjà installée

Le marché allemand des CCA attire déjà d’autres industriels. Airbus Defence & Space, maître d’œuvre du pilier n°3 du programme Système de combat aérien du futur (SCAF), a annoncé un partenariat avec l’américain Kratos pour proposer à la Luftwaffe le drone XQ-58A Valkyrie. L’entreprise européenne s’est également alliée à Helsing, spécialiste de l’intelligence artificielle appliquée à la défense.